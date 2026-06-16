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Nación aprobó el RIGI para Vicuña, el mayor proyecto minero del país

El ministro de Economía de la Nación comunicó que el Comité Evaluador aprobó este martes el RIGI de Vicuña, por una inversión inicial de USD 9.700 millones.

Este martes, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, comunicó que el Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) del proyecto de cobre Vicuña, desarrollado por BPH y Lundin. El funcionario nacional oficializó la comunicación a través de sus redes sociales.

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La inversión inicial es de USD 9.700 millones, con la posibilidad de alcanzar los USD 18.000 millones, según estimaciones de las compañías. “Se trata del mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo”, resaltó Caputo.

“Este proyecto generará exportaciones por más de USD 2.600 millones al año y más de 30.000 empleos directos e indirectos”, explicó.

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La aprobación del RIGI constituye un paso importante para acompañar el desarrollo de largo plazo del proyecto de cobre. Más allá de las implicancias para las próximas etapas del proyecto, Vicuña ya genera actualmente empleo, contratación de servicios y actividad económica en San Juan y la región.

Actualmente, el proyecto emplea a 2.615 trabajadores a nivel global, de los cuales 2.421 se desempeñan en la operación argentina. Esto incluye 580 trabajadores directos y 1.841 personas que prestan servicios a través de empresas contratistas.

El 92,6% de la nómina global es argentina y entre los empleados directos, más del 81% son sanjuaninos.

En febrero de este año, Vicuña presentó los resultados de su Evaluación Económica Preliminar (PEA), que definió un plan de desarrollo por etapas para el proyecto.

La evaluación contempla una primera etapa asociada al desarrollo inicial de Josemaría, una segunda etapa vinculada a los óxidos de Filo del Sol y una tercera relacionada con la expansión sobre recursos sulfurados y la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento futuro del proyecto.

De acuerdo con la PEA, el proyecto tiene el potencial de producir en promedio 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata por año durante sus primeros 25 años de operación, posicionándose entre los proyectos mineros más relevantes a nivel mundial.

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