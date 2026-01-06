PDAC 2026: San Juan busca promover proyectos mineros locales al mundo

La iniciativa apunta a seleccionar proyectos mineros radicados en la provincia para que puedan presentar sus desarrollos ante inversores internacionales y acceder al mercado de capitales canadiense, considerado el principal polo financiero global para la actividad minera.

Con un potencial geológico reconocido a nivel internacional, San Juan busca fortalecer la llegada de inversiones y acompañar a las empresas que impulsan proyectos vinculados especialmente a minerales críticos, fundamentales para la transición energética global, generando nuevas oportunidades de crecimiento y financiamiento.