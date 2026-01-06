El Ministerio de Minería del Gobierno de San Juan, el Banco San Juan, la Unidad Minera del Grupo Petersen y el TMX Group (Toronto Stock Exchange & TSX Venture Exchange) avanzan en la organización del “San Juan Investment Day: The Copper Match”, una instancia clave que se desarrollará el 2 de marzo de 2026 en Toronto, Canadá, en el marco de la feria minera más importante del mundo, la PDAC 2026.
PDAC 2026: San Juan busca promover proyectos mineros locales al mundo
