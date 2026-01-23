"
Rescataron a una familia atrapada por una creciente en Agua Negra

Una familia oriunda de La Rioja quedó atrapada este viernes en el Paso de Agua Negra tras una repentina creciente. Viajaban desde Chile y fueron asistidos por Vialidad Provincial y Nacional.

Una situación de emergencia se registró este viernes 23 de enero en el Paso Internacional de Agua Negra, cuando una familia oriunda de La Rioja quedó atrapada tras una repentina creciente en la zona del arroyo San Javier, en plena traza del paso.

De acuerdo a información oficial, la familia se trasladaba en una camioneta Chevrolet Tracker y estaba integrada por un matrimonio, una bebé y la suegra del conductor. Regresaban desde Chile cuando la súbita bajada de agua les impidió continuar su trayecto o retroceder, quedando aislados en un sector de riesgo por el aumento del caudal.

image

Según se indicó, el grupo descendía por el paso junto a otras personas que viajaban en otra camioneta. Fue en ese contexto que personal de Vialidad logró dar con el conductor del vehículo afectado y tomó conocimiento de la situación.

Ante el alerta, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional desplegaron un operativo en la zona y procedieron a realizar las maniobras correspondientes para asistir al vehículo y a sus ocupantes, en un escenario marcado por la inestabilidad del camino, la escasa visibilidad y las condiciones propias del terreno cordillerano.

Tras varios minutos de trabajo, los equipos lograron poner a resguardo a la familia, que fue asistida en el lugar. Fuentes oficiales confirmaron que no fue necesario el traslado a un centro de salud, aunque se mantuvo el monitoreo preventivo del sector ante la posibilidad de nuevas crecidas.

Desde los organismos viales reiteraron el pedido de extremar las precauciones al circular por el Paso de Agua Negra, especialmente durante la temporada estival, cuando las tormentas pueden generar crecientes repentinas en ríos y arroyos de la región cordillerana.

