Una situación de emergencia se registró este viernes 23 de enero en el Paso Internacional de Agua Negra, cuando una familia oriunda de La Rioja quedó atrapada tras una repentina creciente en la zona del arroyo San Javier, en plena traza del paso.
Rescataron a una familia atrapada por una creciente en Agua Negra
Una familia oriunda de La Rioja quedó atrapada este viernes en el Paso de Agua Negra tras una repentina creciente. Viajaban desde Chile y fueron asistidos por Vialidad Provincial y Nacional.