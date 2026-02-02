"
natación

Rivadavia: se agotaron los cupos para natación de adultos mayores en un solo día

La municipalidad de Rivadavia ofrece clases terapéuticas e inclusivas en pileta climatizada. Debido a la alta demanda, el municipio renovará los grupos cada tres meses para que más vecinos puedan acceder.

La Municipalidad de Rivadavia confirmó el éxito rotundo de su programa de natación para adultos mayores, logrando completar el cupo disponible en tan solo una jornada de inscripciones. Las clases, que se desarrollan en una pileta climatizada, se han consolidado como una de las propuestas más solicitadas por la comunidad.

En diálogo con sanjuan8.com, Natacha Torres, referente del área social del municipio, destacó el impacto positivo de esta iniciativa que se viene sosteniendo desde hace tiempo, pero que ahora ha tomado un perfil "más terapéutico e inclusivo".

Un enfoque en la salud y la integración

Torres explicó que el objetivo es llegar a diversos grupos de la tercera edad, entendiendo que la actividad acuática es fundamental para la calidad de vida. "No todos pueden acceder a clases de natación y a muchos se les recomienda por terapia, especialmente a personas con problemas de huesos", señaló la funcionaria.

Los puntos clave del programa son:

  • Edad: Destinado a mayores de 60 años (actualmente asisten vecinos desde los 65 años sin un tope máximo de edad).

  • Salud: Es obligatorio asistir con un certificado médico de aptitud física.

  • Evaluación: Se contempla la situación de salud de cada inscripto para adecuar la actividad a sus necesidades.

Renovación trimestral para garantizar acceso

Dada la velocidad con la que se llenaron las vacantes, el municipio implementará un sistema de rotación para que el beneficio no quede limitado a unos pocos. Para este inicio se han tomado 40 personas, pero el cupo se renovará cada tres meses.

Esta modalidad permitirá que el programa sea dinámico y que nuevos grupos de adultos mayores de Rivadavia puedan disfrutar de los beneficios de la pileta climatizada, una actividad que, según Torres, "es la novedad y gusta a muchísimas personas".

