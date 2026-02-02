La Municipalidad de Rivadavia confirmó el éxito rotundo de su programa de natación para adultos mayores, logrando completar el cupo disponible en tan solo una jornada de inscripciones. Las clases, que se desarrollan en una pileta climatizada, se han consolidado como una de las propuestas más solicitadas por la comunidad.
Rivadavia: se agotaron los cupos para natación de adultos mayores en un solo día
La municipalidad de Rivadavia ofrece clases terapéuticas e inclusivas en pileta climatizada. Debido a la alta demanda, el municipio renovará los grupos cada tres meses para que más vecinos puedan acceder.