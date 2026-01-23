El Paso de Agua Negra retrasa su apertura por una creciente en el arroyo San Javier

Trabajos de despeje en curso

Personal y maquinaria de Vialidad Nacional se encuentran trabajando intensamente en el lugar para despejar la calzada y garantizar la seguridad de los conductores. La bajada de agua y material de arrastre en este sector de la Ruta Nacional 150 obligó a las autoridades a posponer la apertura habitual de la barrera.

Horario estimado de apertura

Desde la Secretaría de Relaciones Institucionales informaron que, si las tareas de mantenimiento avanzan según lo previsto y el caudal del arroyo disminuye, el paso podría quedar habilitado a las 08:00 hs.