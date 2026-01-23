Una contingencia climática afecta el inicio de la jornada para quienes tenían previsto cruzar a Chile. Según el último informe sobre el estado del Paso Internacional por Agua Negra, la circulación se encuentra demorada debido a una creciente en el arroyo San Javier.
El Paso de Agua Negra retrasa su apertura por una creciente en el arroyo San Javier
El reporte de este viernes indica que el tránsito se encuentra interrumpido momentáneamente. Vialidad Nacional trabaja en la zona y se espera que la habilitación pueda darse a partir de las 8:00 AM, siempre que las condiciones lo permitan.