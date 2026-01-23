"
El Paso de Agua Negra retrasa su apertura por una creciente en el arroyo San Javier

El reporte de este viernes indica que el tránsito se encuentra interrumpido momentáneamente. Vialidad Nacional trabaja en la zona y se espera que la habilitación pueda darse a partir de las 8:00 AM, siempre que las condiciones lo permitan.

Una contingencia climática afecta el inicio de la jornada para quienes tenían previsto cruzar a Chile. Según el último informe sobre el estado del Paso Internacional por Agua Negra, la circulación se encuentra demorada debido a una creciente en el arroyo San Javier.

Trabajos de despeje en curso

Personal y maquinaria de Vialidad Nacional se encuentran trabajando intensamente en el lugar para despejar la calzada y garantizar la seguridad de los conductores. La bajada de agua y material de arrastre en este sector de la Ruta Nacional 150 obligó a las autoridades a posponer la apertura habitual de la barrera.

Horario estimado de apertura

Desde la Secretaría de Relaciones Institucionales informaron que, si las tareas de mantenimiento avanzan según lo previsto y el caudal del arroyo disminuye, el paso podría quedar habilitado a las 08:00 hs.

