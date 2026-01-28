"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Agua Negra

Paso de Agua Negra habilitado: se puede circular hasta las 17 horas

El Ministerio de Gobierno confirmó que la Ruta Nacional 150 está operativa pese a las tormentas en otras zonas. Vialidad Nacional realiza tareas de mantenimiento en el lugar.

l Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó el estado del Paso Internacional por Agua Negra para este miércoles. A pesar de las crecientes registradas en distintos puntos de la provincia, el corredor andino permanece abierto.

Información clave para viajeros:

  • Estado: Habilitado para circular.

  • Horario: De 07:00 a 17:00 hs.

  • Ruta: Ruta Nacional 150.

Recomendaciones de seguridad: Las autoridades advierten sobre la presencia de personal de Vialidad Nacional trabajando en la calzada. Por este motivo, se solicita a los conductores:

Te puede interesar...

  • Circular obligatoriamente con luces bajas encendidas.

  • Respetar estrictamente los límites de velocidad.

  • Extremar la precaución durante todo el trayecto de montaña debido a las tareas de mantenimiento.

Temas

Te puede interesar