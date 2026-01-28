l Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó el estado del Paso Internacional por Agua Negra para este miércoles. A pesar de las crecientes registradas en distintos puntos de la provincia, el corredor andino permanece abierto.
Paso de Agua Negra habilitado: se puede circular hasta las 17 horas
El Ministerio de Gobierno confirmó que la Ruta Nacional 150 está operativa pese a las tormentas en otras zonas. Vialidad Nacional realiza tareas de mantenimiento en el lugar.