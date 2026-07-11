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Pasaporte San Juan: la propuesta interactiva que invita a conocer la provincia

Hasta el 12 de julio, San Juan participa con un stand en "Sabores y caminos". Se trata de la 20° edición de la feria federal que tiene lugar en el BA Ferial de Buenos Aires.

Durante el fin de semana XXL y en plenas vacaciones de invierno, San Juan promociona su gastronomía y propuestas turísticas en Sabores y Caminos, el clásico evento que invita a descubrir los sabores de cada región en una celebración de la identidad argentina.

El stand a cargo del Gobierno de San Juan y financiado por el Consejo Federal de Inversiones atrae a grandes y chicos con una propuesta que incluye experiencias como degustaciones de productos y activaciones lúdicas que invitan a descubrir destinos de la provincia.

En este marco, el Pasaporte San Juan es una actividad que incentiva al público a recorrer el stand. De esta manera, los asistentes se llevan experiencias a través de talleres que dan a conocer los productos y sabores locales como juegos que conducen a descubrir la oferta turística. Así, al recorrer y participar, los visitantes suman sellos en las distintas estaciones para completar el pasaporte y llevarse un premio.

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"Participamos de la ruleta y completamos el pasaporte. Fuimos a San Juan en un par de oportunidades, pero ahora nos dieron ganas de conocer la Ruta del Olivo", contó Miriam, quien fue acompañada por su prima Marta, ambas de Lanús.

Juan Manuel, oriundo de Jujuy, aprovechó para llevarse vinos sanjuaninos. "Vinimos en familia a pasear. Nos encantó el stand por sus atractivos. Los chicos están planeando las próximas vacaciones en San Juan", comentó.

Por su parte, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y el subsecretario de Turismo, Juan Castañares, visitaron el stand y acompañaron a los productores locales. Los funcionarios también presenciaron el acto oficial de apertura de la feria.

Cabe destacar que el stand de San Juan se encuentra en el pabellón 3 del predio ubicado en Avenida Costanera Rafael Obligado 1221. Los interesados en visitar la feria Sabores y Caminos abre sus puertas hasta el domingo 12 de julio, de 12 a 20 h.

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