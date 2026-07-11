Durante el fin de semana XXL y en plenas vacaciones de invierno, San Juan promociona su gastronomía y propuestas turísticas en Sabores y Caminos, el clásico evento que invita a descubrir los sabores de cada región en una celebración de la identidad argentina.
Pasaporte San Juan: la propuesta interactiva que invita a conocer la provincia
Hasta el 12 de julio, San Juan participa con un stand en "Sabores y caminos". Se trata de la 20° edición de la feria federal que tiene lugar en el BA Ferial de Buenos Aires.