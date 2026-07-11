Pasaporte San Juan: la propuesta interactiva que invita a conocer la provincia

"Participamos de la ruleta y completamos el pasaporte. Fuimos a San Juan en un par de oportunidades, pero ahora nos dieron ganas de conocer la Ruta del Olivo", contó Miriam, quien fue acompañada por su prima Marta, ambas de Lanús.

Juan Manuel, oriundo de Jujuy, aprovechó para llevarse vinos sanjuaninos. "Vinimos en familia a pasear. Nos encantó el stand por sus atractivos. Los chicos están planeando las próximas vacaciones en San Juan", comentó.

Por su parte, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y el subsecretario de Turismo, Juan Castañares, visitaron el stand y acompañaron a los productores locales. Los funcionarios también presenciaron el acto oficial de apertura de la feria.

Cabe destacar que el stand de San Juan se encuentra en el pabellón 3 del predio ubicado en Avenida Costanera Rafael Obligado 1221. Los interesados en visitar la feria Sabores y Caminos abre sus puertas hasta el domingo 12 de julio, de 12 a 20 h.