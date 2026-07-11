Messi lidera el equipo: la formación confirmada de la Selección para el duelo con Suiza

La formación confirmada de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El dibujo táctico volverá a ser flexible. Aunque parte desde un 4-4-2, la movilidad de Messi le permite transformarse constantemente en un esquema mucho más ofensivo, con Alexis Mac Allister y Enzo Fernández llegando desde atrás para acompañar a Julián Álvarez en ataque.

En defensa, la dupla conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez volverá a ser la encargada de contener los avances suizos, mientras que Molina y Tagliafico tendrán libertad para proyectarse por las bandas y aportar amplitud cuando Argentina tenga la pelota.

El objetivo de Scaloni es claro: adueñarse del mediocampo, manejar los tiempos del partido y evitar que Suiza pueda explotar los espacios en las transiciones rápidas.

Un homenaje para Antonio Ubaldo Rattin

La noche tendrá además un momento cargado de emoción. Tras el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattin a los 89 años, la FIFA aprobó el pedido realizado por la AFA y la Selección argentina disputará el encuentro con un brazalete negro en homenaje al histórico mediocampista.

Rattin fue uno de los grandes ídolos de Boca Juniors y también dejó una huella imborrable con la camiseta argentina, a la que representó en los Mundiales de 1962 y 1966.

De esta manera, antes de salir a disputar un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026, la Scaloneta recordará a una de las figuras más emblemáticas de la historia del fútbol argentino.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE SUIZA!

Gregor Kobel; Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow, Fabian Rieder; Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.

*Un cambio con respecto a la victoria por penales ante Colombia: Sow por Ardon Jashari

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