Boca sacude el mercado: cerró la incorporación de Sebastián Villa

VILLDe todas maneras, aunque continúa un proceso judicial entre las partes, por la abrupta salida del atacante en 2023, cuando se fue de Boca en medio de otra demanda que había interpuesto su ex pareja por violencia de género. Por ahora, tanto el club como el jugador acordaron suspender por 20 días la mediación, mientras se termina de formalizar su incorporación.

En su paso anterior, Villa disputó 172 partidos con la camiseta de Boca, anotó 29 goles y conquistó siete títulos, luego se fue al fútbol de Bulgaria y en 2024 se sumó a Independiente Rivadavia, con el que obtuvo la Copa Argentina a fines del año pasado.

El delantero se convirtió, en consecuencia, en el tercer refuerzo que concretó la dirigencia, ya que también sumó al defensor uruguayo Leandro Lozano y también a otro colombiano: el arquero Alvaro Montero, quien se sumará en los próximos días ya que formó parte de la selección de su país en el Mundial.