¡A abrigar el sábado!: niebla, apenas 13°C de máxima y otra noche muy fría

De acuerdo con el pronóstico oficial, la máxima alcanzará los 13°C, mientras que el viento soplará del sector sur y sudoeste entre 7 y 12 kilómetros por hora, lo que mantendrá una sensación térmica baja durante gran parte del día. Además, el SMN descarta precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvias es del 0% durante toda la jornada.

Un sábado ideal para el abrigo

Después de varios días marcados por lluvias, nieve y aguanieve en distintos departamentos, este sábado ofrecerá mejores condiciones para las actividades al aire libre, aunque será indispensable salir bien abrigado, especialmente durante las primeras horas y al caer la noche.

La presencia de neblina durante la mañana también podría reducir la visibilidad en algunos sectores, por lo que se recomienda circular con precaución en rutas y calles de la provincia.

El frío también acompañará el partido de la Selección

Las bajas temperaturas volverán a sentirse con fuerza durante la noche, coincidiendo con el encuentro que disputará la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Según las previsiones del SMN y de Meteored, al inicio del partido la temperatura rondará los 7°C, mientras que cerca de la medianoche descenderá hasta los 6°C, por lo que quienes planeen seguir el encuentro desde espacios abiertos deberán prepararse para otra noche plenamente invernal.

A partir del domingo comenzará un leve ascenso térmico. Si bien las mañanas continuarán siendo muy frías, las temperaturas máximas empezarán a recuperarse de forma gradual durante la próxima semana.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan y transmite todos los partidos de la Selección Argentina, con una cobertura especial del camino albiceleste rumbo al título.