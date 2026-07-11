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¡A abrigar el sábado!: niebla, apenas 13°C de máxima y otra noche muy fría

La provincia volvió a registrar temperaturas bajo cero durante la madrugada. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, sin lluvias, con neblinas por la mañana, una máxima de 13°C y mucho frío durante la noche, justo cuando juegue la Selección Argentina.

El intenso frío continúa instalado en San Juan y este sábado volvió a sentirse desde las primeras horas del día. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había pronosticado una temperatura mínima de 1°C, el termómetro descendió hasta -1°C alrededor de las 7 de la mañana, confirmando que la ola polar aún mantiene su presencia en la provincia.

La jornada transcurrirá con cielo parcialmente nublado, presencia de neblinas durante la mañana y algunos momentos de sol hacia la tarde, condiciones que permitirán una leve recuperación de la temperatura, aunque el ambiente seguirá siendo frío.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, la máxima alcanzará los 13°C, mientras que el viento soplará del sector sur y sudoeste entre 7 y 12 kilómetros por hora, lo que mantendrá una sensación térmica baja durante gran parte del día. Además, el SMN descarta precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvias es del 0% durante toda la jornada.

Un sábado ideal para el abrigo

Después de varios días marcados por lluvias, nieve y aguanieve en distintos departamentos, este sábado ofrecerá mejores condiciones para las actividades al aire libre, aunque será indispensable salir bien abrigado, especialmente durante las primeras horas y al caer la noche.

La presencia de neblina durante la mañana también podría reducir la visibilidad en algunos sectores, por lo que se recomienda circular con precaución en rutas y calles de la provincia.

El frío también acompañará el partido de la Selección

Las bajas temperaturas volverán a sentirse con fuerza durante la noche, coincidiendo con el encuentro que disputará la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Según las previsiones del SMN y de Meteored, al inicio del partido la temperatura rondará los 7°C, mientras que cerca de la medianoche descenderá hasta los 6°C, por lo que quienes planeen seguir el encuentro desde espacios abiertos deberán prepararse para otra noche plenamente invernal.

A partir del domingo comenzará un leve ascenso térmico. Si bien las mañanas continuarán siendo muy frías, las temperaturas máximas empezarán a recuperarse de forma gradual durante la próxima semana.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan y transmite todos los partidos de la Selección Argentina, con una cobertura especial del camino albiceleste rumbo al título.

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