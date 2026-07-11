El Mundial 2026 tendrá este sábado otro de sus grandes partidos. Inglaterra y Noruega se medirán desde las 18 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, con un lugar en las semifinales en juego y el atractivo de enfrentar en la próxima instancia al vencedor del duelo entre Argentina y Suiza.
Inglaterra a semifinales: le ganó a Noruega en un partido eterno
Inglaterra y Noruega se enfrentan este sábado desde las 18 por los cuartos de final del Mundial 2026. Kane y Haaland animarán un duelo estelar con un premio mayor: enfrentar al ganador de Argentina-Suiza.