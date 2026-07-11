Con un doblete de Bellingham a Noruega, Inglaterra se metió en semifinales

Antes del descanso, cuando Inglaterra parecía desorientada y Noruega controlaba el desarrollo, apareció la jerarquía de Jude Bellingham. El volante del Real Madrid dejó atrás a dos defensores dentro del área y definió con categoría para igualar el encuentro sobre el cierre del primer tiempo y devolverle la vida a su selección.

En el complemento, el equipo de Stale Solbakken volvió a dominar buena parte del juego. Incluso llegó a convertir el segundo tanto mediante Torbjörn Heggem, pero el VAR detectó una infracción previa en el tiro de esquina ejecutado por Erling Haaland y el árbitro francés Clément Turpin anuló la conquista.

Los noruegos siguieron insistiendo. Kristoffer Ajer estrelló un cabezazo en el travesaño y Pickford respondió cada vez que fue exigido para sostener a un conjunto inglés que nunca terminó de sentirse cómodo.

Sin embargo, cuando el partido parecía encaminado al desgaste del tiempo suplementario, Inglaterra resistió y llevó la definición al alargue.

Bellingham volvió a aparecer en el momento decisivo

Apenas comenzado el tiempo extra llegó el golpe definitivo. Harry Kane exigió al arquero Örjan Nyland, quien dejó un rebote corto dentro del área. Allí apareció nuevamente Jude Bellingham para empujar la pelota y firmar el 2-1 que terminaría siendo definitivo.

Más tarde, el árbitro llegó a sancionar un penal para Inglaterra por una supuesta infracción sobre Djed Spence, aunque tras revisar la acción en el VAR cambió su decisión y anuló la pena máxima.

Noruega intentó reaccionar hasta el último minuto, incluso ya sin Erling Haaland en cancha, pero no encontró los caminos para volver a igualar el marcador.

Con este triunfo, Inglaterra se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 y enfrentará al ganador del partido entre Argentina y Suiza, que definirá al último integrante de los cuatro mejores del torneo.

Más allá de la eliminación, Noruega cerró una Copa del Mundo histórica. Alcanzó por primera vez los cuartos de final y firmó la mejor actuación mundialista de toda su historia, superando sus campañas de 1938 y 1998, cuando había quedado eliminada en octavos de final.

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