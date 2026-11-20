Durante su paso por el espacio televisivo, el mandatario provincial felicitó especialmente a todos los trabajadores que hacen posible el evento y agradeció a los auspiciantes que acompañan y respaldan esta edición de la fiesta.

Asimismo, Orrego aprovechó las cámaras para invitar a las familias sanjuaninas a acercarse al predio aprovechando las agradables condiciones climáticas de la jornada: "Está hermosa la noche, vengan a disfrutar de esta noche", expresó el gobernador.