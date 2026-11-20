En el marco de la apertura de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recorrió el predio ferial y visitó el stand de Canal 8, desde donde dejó un mensaje de apoyo a la organización y convocó a toda la comunidad a sumarse a la celebración.
El mensaje de Marcelo Orrego desde el stand de Canal 8 en el inicio de la FNS
Durante su recorrido por el predio de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, pasó por el stand de Canal 8, donde saludó y felicitó tanto a los trabajadores como a los auspiciantes que respaldan el evento.