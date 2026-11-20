Bajo el nombre “Ganate una moto con Canal 8 y Moto Lucero”, la promoción pone en juego una motocicleta 0 km marca Brava, modelo Nevada de 110 cilindradas. La participación es totalmente libre y gratuita, y está destinada a personas mayores de 18 años que acrediten residencia en la provincia de San Juan.

Quienes deseen sumarse tienen tiempo desde el jueves 19 hasta el domingo 22 de noviembre inclusive, dentro de los horarios de apertura del predio ferial al público en general. Para hacerlo, solo deben acercarse al stand de Canal 8, solicitar el cupón oficial y completar de puño y letra todos los campos requeridos —Nombre, Apellido, número de DNI y teléfono de contacto— para luego depositarlo en la urna habilitada. Cabe destacar que se admite únicamente una participación por persona.