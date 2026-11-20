La propuesta de Canal 8 y sanjuan8.com junto a Moto Lucero se convirtió rápidamente en uno de los grandes atractivos de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Desde la primera jornada de actividades en el predio de Pocito —que nuclea al Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay—, la motocicleta 0 km exhibida se llevó todas las miradas de las familias y jóvenes que recorren el lugar, despertando el entusiasmo de miles de sanjuaninos que buscan quedarse con el premio.
La moto que sortea Canal 8 se lleva todas las miradas en la FNS
Desde el primer día de la Fiesta Nacional del Sol 2026, la motocicleta Brava Nevada 110 cc de Moto Lucero exhibida en el predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay acapara la atención del público.