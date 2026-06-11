Paritarias: con cláusula de revisión, a fin de mes vuelven las negociaciónes

De la reunión también participarán el ministro de Economía y Finanzas, Roberto Gutiérrez, y el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, quienes expondrán los datos vinculados a la recaudación provincial, la inflación y la disponibilidad presupuestaria.

La cláusula de revisión, uno de los puntos centrales

Desde el Ejecutivo adelantaron que se mantendrá la metodología utilizada en las negociaciones anteriores, basada en el análisis de los índices inflacionarios y las posibilidades financieras de la provincia.

Uno de los aspectos más esperados por los gremios será la aplicación de la cláusula de revisión, prevista en el acuerdo firmado en abril. El mecanismo contempla evaluar la diferencia entre la inflación acumulada durante el semestre y los aumentos otorgados, para determinar si corresponde incorporar ajustes adicionales a partir de julio.

El último acuerdo salarial fue rubricado el 15 de abril, luego de un extenso proceso de negociación que incluyó 11 reuniones paritarias, medidas de fuerza y reclamos sindicales.

A partir de ese entendimiento se establecieron pisos salariales garantizados para el cargo testigo de jornada simple. Los montos fijados fueron de $831.989 en abril, $851.943 en mayo y $876.332 para junio.

Además, se concretó el blanqueo de una suma fija de $100.000, incorporándola como concepto remunerativo para todos los cargos del nomenclador docente, junto con mejoras en adicionales y bonificaciones para zonas alejadas.

Vacaciones de invierno sin cambios

Por otra parte, la ministra Fuentes descartó modificaciones en el calendario escolar y desmintió versiones sobre un posible adelantamiento de las vacaciones de invierno. Según confirmó, las clases continuarán con normalidad hasta el 3 de julio y se retomarán el 17 de julio, respetando el cronograma acordado en el Consejo Federal de Educación.

El objetivo, explicó la funcionaria, es garantizar el cumplimiento de los 189 días de clases previstos para este ciclo lectivo, una cifra que supera el mínimo de 180 jornadas exigido por la normativa nacional.