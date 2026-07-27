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El Zonda se sentirá fuerte en los departamentos cordilleranos

Según las previsiones, en el Valle del Tulum las ráfagas no alcanzarían una intensidad significativa. Sin embargo, el panorama será diferente en los departamentos de Jáchal, Iglesia y Valle Fértil.

La provincia de San Juan continúa bajo alerta por viento Zonda, aunque las condiciones no serán iguales en todo el territorio. Desde la Dirección de Protección Civil informaron que el fenómeno sigue siendo monitoreado de manera permanente, ya que se trata de una situación dinámica que puede modificarse con el correr de las horas.

Según las previsiones, en el Valle del Tulum las ráfagas no alcanzarían una intensidad significativa. Sin embargo, el panorama será diferente en los departamentos de Jáchal, Iglesia y Valle Fértil, donde se esperan las condiciones más severas y las ráfagas más fuertes.

Ante este escenario, el Ministerio de Educación resolvió suspender las clases durante la jornada en esos tres departamentos, con el objetivo de resguardar a estudiantes, docentes y personal educativo.

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En el resto de la provincia también se mantiene el estado de alerta. Si bien el viento podría presentarse con menor intensidad, las autoridades advirtieron que el ambiente seco generado por el Zonda incrementa el riesgo de incendios, por lo que recomendaron evitar cualquier actividad que pueda provocar focos ígneos.

Desde Protección Civil insistieron en que el pronóstico es cambiante y que la evolución del fenómeno es evaluada de manera constante para determinar si es necesario adoptar nuevas medidas preventivas.

Además, para este martes rige una alerta por nevadas en la cordillera del departamento Calingasta, por lo que se recomienda extremar las precauciones en las zonas de montaña y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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