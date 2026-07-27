La provincia de San Juan continúa bajo alerta por viento Zonda, aunque las condiciones no serán iguales en todo el territorio. Desde la Dirección de Protección Civil informaron que el fenómeno sigue siendo monitoreado de manera permanente, ya que se trata de una situación dinámica que puede modificarse con el correr de las horas.
El Zonda se sentirá fuerte en los departamentos cordilleranos
Según las previsiones, en el Valle del Tulum las ráfagas no alcanzarían una intensidad significativa. Sin embargo, el panorama será diferente en los departamentos de Jáchal, Iglesia y Valle Fértil.