El Zonda se sentirá fuerte en los departamentos cordilleranos

En el resto de la provincia también se mantiene el estado de alerta. Si bien el viento podría presentarse con menor intensidad, las autoridades advirtieron que el ambiente seco generado por el Zonda incrementa el riesgo de incendios, por lo que recomendaron evitar cualquier actividad que pueda provocar focos ígneos.

Desde Protección Civil insistieron en que el pronóstico es cambiante y que la evolución del fenómeno es evaluada de manera constante para determinar si es necesario adoptar nuevas medidas preventivas.

Además, para este martes rige una alerta por nevadas en la cordillera del departamento Calingasta, por lo que se recomienda extremar las precauciones en las zonas de montaña y mantenerse informado a través de los canales oficiales.