Paritarias 2025: Gobierno y sindicatos docentes siguen la discusión salarial

En Casa de Gobierno, autoridades provinciales y representantes de UDAP, AMET y UDA participan de la segunda sesión de la tercera reunión paritaria del año, con el objetivo de discutir condiciones salariales y laborales para el sector docente.

Este lunes se desarrolló en Casa de Gobierno la segunda sesión de la tercera reunión paritaria docente de 2025, presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Luis Reynoso.

Por parte del Poder Ejecutivo, también participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas; la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; el asesor jurídico de la Secretaría de Educación, Martín Recabarren; y el director de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, Sergio Castro.

En representación de los gremios, estuvieron presentes por UDAP la secretaria General, Patricia Quiroga; la asesora Letrada, Mabel Szalankiewicz; el secretario Gremial, Franco Lucero; y el asesor Técnico, Walter Ríos. Por AMET asistieron el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. Finalmente, por UDA participaron la secretaria General, Karina Navarro; el asesor Letrado, Roberto Correa Esbry; la secretaria Gremial, Gisella Abrego; y la secretaria Adjunta, María Elena Hierrezuelo.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la discusión de propuestas salariales y laborales que permitan mejorar las condiciones del sector, en un contexto económico que plantea desafíos tanto para el Estado provincial como para los docentes.

