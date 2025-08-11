Este lunes se desarrolló en Casa de Gobierno la segunda sesión de la tercera reunión paritaria docente de 2025, presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Luis Reynoso.
Paritarias 2025: Gobierno y sindicatos docentes siguen la discusión salarial
En Casa de Gobierno, autoridades provinciales y representantes de UDAP, AMET y UDA participan de la segunda sesión de la tercera reunión paritaria del año, con el objetivo de discutir condiciones salariales y laborales para el sector docente.