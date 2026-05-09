Sarmiento recibirá los trámites de Gobierno durante una semana

En este contexto, se podrán hacer todo tipo de trámites relacionados con los ministerios de Familia y Desarrollo Humano como el Certificado Único de Discapacidad, Registro de Emprendedores, programas de Políticas Alimentarias, Género y Personas Mayores, entre otros, Salud con los controles de Medicina General y Familiar, Ginecología, Cardiología, , Nutrición, Enfermería, Odontología, Fonoaudiología, Salud Mental, vacunación); Gobierno (tarjeta SUBE, asesoramiento previsional y laboral, consultas sobre licencias de conducir, entre otros; Producción, Trabajo e Innovación con registros para productores y de ganadería; programa ATP, Defensa al Consumidor.

Por su parte, la cartera de Economía, Finanzas y Hacienda con creación de cuentas de CIDI; consultas sobre impuestos inmobiliarios y automotor en Rentas, desbloqueo de notebooks del programa Maestro de América); Minería (registro de productores mineros y huellas mineras; Educación con desbloqueo de netbooks, servicios para docentes: registro de títulos, legalización, resumen de licencias, consulta de expedientes, consultas plan FinES y becas Progresar; Turismo, Cultura y Deporte con asesoramiento para clubes y entidades deportivas, deporte adaptado; Infraestructura, Agua y Energía con consultas sobre deuda, pago de cuotas e impresión de boletas del IPV además de nuevas inscripciones, regulación dominial de barrios del IPV, entre otros. Además, las secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable aportará consultas sobre arbolado, poda, planes de forestación, colocación de pipetas para pulgas y garrapatas en perros y pastillas antiparasitarias, juegos de Anchipurac y la de Seguridad y Orden Público con Certificado de antecedentes, localización de objetos robados, etc. Además, estarán el EPRE y OSSE informando sobre subsidios de Tarifa Social, entre otros beneficios, planes de pago, reclamos y consultas.

En el Tren de Capital Humano se harán consultas oftalmológicas y en caso de ser necesario, se harán los anteojos a niños de 6 a 17 años, diagnóstico por imágenes (RX y mamografía digital), entre otras prestaciones.

Los interesados sólo deberán acercarse y llevar sus DNI y fotocopias de los mismos u otros documentos requeridos para los distintos trámites puntuales, tanto a nivel provincial como nacional. La atención se realizará por demanda espontánea, no hay que sacar turnos. Salvo algunos trámites del Renaper -por los que hay que abonar- el resto no tiene costos. Inclusive hay ciertas gestiones para las que hay cupo, especialmente las de los consultorios médicos que trae Nación.

Está previsto que luego que finalice el trabajo en esta estación de trenes de Cañada Honda, el San Juan Cerca se traslade a Caucete. Allí, la atención será del 18 al 22 y del 26 al 29 de mayo.