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La Corte Suprema rechazó el per saltum del Gobierno por la reforma laboral

El Máximo Tribunal desestimó intervenir de manera directa en la causa sobre la ley sancionada en febrero pasado por el Congreso. Según los jueces, no están dadas las condiciones excepcionales para saltear instancias.

La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de per saltum que había presentado el Gobierno nacional para que el Máximo Tribunal interviniera de forma inmediata en la causa que discute la validez de la Ley 27802 de Modernización Laboral.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, quienes consideraron que no se cumplen los requisitos establecidos por el Código Procesal Civil y Comercial para habilitar este mecanismo excepcional.

El artículo 257 bis establece que el per saltum solo puede admitirse en casos de competencia federal y cuando exista una situación de "notoria gravedad institucional" que justifique omitir las instancias judiciales intermedias.

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La presentación había sido realizada por la Procuración del Tesoro el pasado 16 de abril, luego de que el juez de primera instancia Raúl Ojeda declarara la inconstitucionalidad de varios puntos centrales de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

La estrategia pretendía acelerar los tiempos del proceso judicial y llevar la discusión directamente al Máximo Tribunal, evitando el paso por cámaras intermedias. La Casa Rosada considera que la cuestión reviste gravedad institucional y requiere una definición urgente.

En un extenso escrito, el Estado cuestionó con dureza la decisión de Ojeda al sostener que actuó sin competencia para intervenir en un litigio contra el Estado nacional. Además, argumentó que no existía un "caso" concreto ni legitimación suficiente por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) para promover la acción.

Sin embargo, posteriormente la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó ese fallo y restituyó la plena vigencia de la ley, dejando sin efecto la decisión inicial.

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