La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de per saltum que había presentado el Gobierno nacional para que el Máximo Tribunal interviniera de forma inmediata en la causa que discute la validez de la Ley 27802 de Modernización Laboral.
La Corte Suprema rechazó el per saltum del Gobierno por la reforma laboral
El Máximo Tribunal desestimó intervenir de manera directa en la causa sobre la ley sancionada en febrero pasado por el Congreso. Según los jueces, no están dadas las condiciones excepcionales para saltear instancias.