El gobierno provincial avanza con su ley minera y la enviará a Diputados

Una ley con foco en desarrollo local

El proyecto establece lineamientos orientados a fortalecer la cadena de valor minera, con especial énfasis en proveedores y servicios radicados en la provincia. Según explicó el funcionario, la iniciativa surge de un proceso de diálogo con empresas operadoras, cámaras empresarias y recorridas por departamentos clave como Iglesia, Jáchal y Calingasta.

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Además, se trabajó de manera articulada con el Ministerio de Producción para integrar la actividad extractiva con el entramado productivo local.

Desde el Ejecutivo, encabezado por Marcelo Orrego, sostienen que la norma apunta a establecer reglas claras y previsibles, alineadas con estándares internacionales, para mejorar la competitividad del sector.

La futura ley se inscribe en un escenario donde San Juan concentra una parte significativa de los proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que posiciona a la provincia como un actor clave en la agenda minera nacional.

En ese marco, el oficialismo busca reforzar la confianza de los inversores mediante un esquema normativo que combine transparencia, estabilidad y desarrollo sostenible.

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Tiempos y antecedentes del proyecto

El envío de la iniciativa se demoró por la participación de la provincia en el debate nacional sobre la ley de glaciares, un proceso que implicó meses de trabajo técnico. Superada esa instancia, el equipo retomó el proyecto incorporando ajustes y nuevas propuestas.

Con el texto prácticamente cerrado, el Gobierno se encamina a abrir un debate legislativo clave que definirá el marco de desarrollo de la minería en la provincia en los próximos años.