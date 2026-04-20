Pactó una venta por Marketplace, pidió "probar" el celular y no volvió

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Tras un breve intercambio, el sujeto le pidió revisar el equipo y, con la excusa de probarlo, ingresó a una vivienda cercana. El tiempo pasó y nunca regresó. Luego de esperar durante varios minutos, la víctima advirtió que había sido engañada y dio aviso al 911.

Efectivos del Comando Sur iniciaron un operativo en la zona y, a partir de tareas investigativas, lograron ubicar el celular en otro domicilio. Allí se concretó la entrega voluntaria del aparato, que fue reconocido por su propietario, aunque se encontraba sin chip ni funda.

Según las primeras averiguaciones, el presunto autor del hecho sería un hombre de apellido Álvarez, con domicilio en inmediaciones de calle Nazca. La causa fue caratulada como hurto y quedó bajo la órbita de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, que avanza para determinar responsabilidades.

El caso vuelve a poner en alerta sobre este tipo de maniobras, cada vez más frecuentes en operaciones informales a través de redes sociales.