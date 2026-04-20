Pactó una venta por Marketplace, pidió "probar" el celular y no volvió
Un joven fue víctima de una estafa bajo la modalidad “entrega y fuga”. El sospechoso está identificado y la Justicia investiga el hecho.
Lo que parecía una operación habitual de compra-venta en redes sociales terminó en una denuncia penal en Rawson. Un joven de 22 años fue víctima de un engaño bajo la modalidad conocida como “entrega y fuga”, tras acordar la venta de un celular a través de Facebook Marketplace.
El hecho ocurrió en la zona de calles Las Heras y Tumbez, en Villa Hipódromo. Según denunció, el contacto se había realizado con una usuaria identificada como “Brisa Sharon”, con quien ya había concretado un intercambio previo, lo que generó confianza en la nueva operación.
En esta ocasión, el joven ofrecía un Samsung A04e por $45.000 y pactó el encuentro en la vía pública. Sin embargo, al llegar no fue recibido por la mujer, sino por un hombre que coincidía con la imagen del perfil.
Tras un breve intercambio, el sujeto le pidió revisar el equipo y, con la excusa de probarlo, ingresó a una vivienda cercana. El tiempo pasó y nunca regresó. Luego de esperar durante varios minutos, la víctima advirtió que había sido engañada y dio aviso al 911.
Efectivos del Comando Sur iniciaron un operativo en la zona y, a partir de tareas investigativas, lograron ubicar el celular en otro domicilio. Allí se concretó la entrega voluntaria del aparato, que fue reconocido por su propietario, aunque se encontraba sin chip ni funda.
Según las primeras averiguaciones, el presunto autor del hecho sería un hombre de apellido Álvarez, con domicilio en inmediaciones de calle Nazca. La causa fue caratulada como hurto y quedó bajo la órbita de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, que avanza para determinar responsabilidades.
El caso vuelve a poner en alerta sobre este tipo de maniobras, cada vez más frecuentes en operaciones informales a través de redes sociales.