La ola de amenazas anónimas que afecta a distintos puntos del país volvió a tocar de cerca a San Juan. Este lunes 20 de abril, a primera hora, autoridades de una escuela de la localidad de Los Berros, Sarmiento, descubrieron un cartel pegado en uno de los baños con una advertencia directa: "No te pierdas, hay tiroteo hoy 16:30 horas".
Sarmiento: nueva amenaza de tiroteo en una escuela de Los Berros
Un mensaje escrito con resaltador rosado en el baño de un establecimiento educativo activó los protocolos de seguridad este lunes por la mañana.