Sarmiento: nueva amenaza de tiroteo en una escuela de Los Berros

Inmediatamente se dio aviso al personal policial y se activaron los protocolos de rigor. Este hecho ocurre a solo cuatro días de que se registraran mensajes similares en otros puntos de la provincia, vinculados presuntamente a un reto viral que circula en redes sociales.

La postura oficial: "No hay riesgo real"

Tras los incidentes de la semana pasada, el Ministerio de Educación de San Juan emitió un comunicado oficial rechazando categóricamente estas incitaciones a la violencia. Según informaron, el caso ya está siendo investigado en conjunto con la Secretaría de Seguridad para determinar el origen del mensaje.