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Sarmiento: nueva amenaza de tiroteo en una escuela de Los Berros

Un mensaje escrito con resaltador rosado en el baño de un establecimiento educativo activó los protocolos de seguridad este lunes por la mañana.

La ola de amenazas anónimas que afecta a distintos puntos del país volvió a tocar de cerca a San Juan. Este lunes 20 de abril, a primera hora, autoridades de una escuela de la localidad de Los Berros, Sarmiento, descubrieron un cartel pegado en uno de los baños con una advertencia directa: "No te pierdas, hay tiroteo hoy 16:30 horas".

Inmediatamente se dio aviso al personal policial y se activaron los protocolos de rigor. Este hecho ocurre a solo cuatro días de que se registraran mensajes similares en otros puntos de la provincia, vinculados presuntamente a un reto viral que circula en redes sociales.

La postura oficial: "No hay riesgo real"

Tras los incidentes de la semana pasada, el Ministerio de Educación de San Juan emitió un comunicado oficial rechazando categóricamente estas incitaciones a la violencia. Según informaron, el caso ya está siendo investigado en conjunto con la Secretaría de Seguridad para determinar el origen del mensaje.

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"Al momento, no se registran hechos concretos que impliquen riesgo real, pero se trabaja con la previsión que requiere la situación. Por lo tanto, no hay ningún motivo que impida el dictado normal de clases", aseguraron desde la cartera educativa.

El Gobierno fue enfático al recordar que realizar o reproducir estas amenazas es un delito previsto en el Código Penal. En el caso de que los autores sean menores de edad, sus padres o tutores deberán responder ante la Justicia. "La edad no exime de responsabilidad", subrayaron.

Desde Educación se brindaron recomendaciones clave para frenar la psicosis:

  • No viralizar: Compartir capturas de las amenazas solo amplifica el miedo y entorpece la investigación.
  • Diálogo familiar: Reforzar con los adolescentes las consecuencias legales de estas acciones, aunque se planteen como una "broma".
  • Canales oficiales: Ante cualquier contenido sospechoso, dar aviso directo al 911 o a la institución escolar.

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