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De qué murió Luis Brandoni tras una caída que lo dejó casi 10 días internado

El reconocido actor argentino había sido hospitalizado luego de una caída en su casa.

El actor Luis Brandoni murió este lunes por la madrugada a los 86 años en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico.

El fallecimiento se produjo luego de casi diez días de internación y un progresivo deterioro de su estado de salud. La causa fue un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta externa, consecuencia del golpe que sufrió al caerse en su casa.

El accidente doméstico y la internación en el Sanatorio Güemes

Brandoni fue hospitalizado de urgencia el 11 de abril tras una caída en su domicilio. Desde ese momento quedó internado en el Sanatorio Güemes, donde inicialmente se evaluó una evolución favorable.

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El productor Carlos Rottemberg había señalado que el actor necesitaba “unos días de tiempo para la evaluación y recuperación en el sanatorio”, en un escenario que todavía mantenía expectativas de mejoría. Sin embargo, con el correr de los días el cuadro se fue agravando y el pronóstico se volvió reservado.

El diagnóstico confirmado fue un hematoma subdural, una condición que en adultos mayores puede generar aumento de presión intracraneal y complicaciones neurológicas severas.

Según contó Rottemberg, “hasta el miércoles respondía a algunos estímulos”, aunque luego advirtió que la situación se complicó rápidamente. “La cosa se fue complicando” y, en las últimas 48 horas, el cuadro ya era “lamentablemente previsible”, en palabras del productor, quien confirmó que la evolución dejó de responder a los tratamientos.

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