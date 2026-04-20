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Albardón: aseguran que la fábrica de galletas opera "a pleno" y suma inversor

Desde Producción confirmaron que Dilexis S.A. opera con normalidad, sumó un nuevo inversor y mantiene cerca de 290 puestos de trabajo en Albardón.

En medio de versiones cruzadas, una fuente del Ministerio de Producción aportó precisiones sobre la situación de la planta de galletitas en Albardón y llevó tranquilidad: Dilexis S.A. se encuentra “en plena actividad”, con proyectos en marcha y un esquema empresarial reconfigurado.

Según indicaron, la firma incorporó recientemente a un nuevo accionista con trayectoria en el sector alimenticio. Se trata de un inversor vinculado al rubro azucarero en Tucumán, que además posee un molino harinero en Entre Ríos y una distribuidora de golosinas en Buenos Aires. La llegada de este perfil empresario forma parte de una estrategia de fortalecimiento y expansión de la compañía.

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En el plano laboral, uno de los puntos más sensibles, la fuente confirmó que la empresa logró regularizar el pago de los sueldos y resolver dificultades que se habían registrado durante el año pasado. Actualmente, la planta emplea a cerca de 290 trabajadores, consolidándose como un actor clave en la actividad económica de Albardón.

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El nuevo escenario también implica cambios en la estructura societaria. El grupo Tía Maruca S.A. ya no forma parte del paquete accionario de la planta. No obstante, la marca continúa en el mercado mediante el sistema de elaboración en terceros, cumpliendo con sus compromisos comerciales pero sin producción propia.

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Con este reordenamiento, la fábrica atraviesa una etapa de transición que, lejos de un freno, apunta a sostener la producción y potenciar su desarrollo dentro del entramado industrial sanjuanino.

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