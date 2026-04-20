Albardón: aseguran que la fábrica de galletas opera "a pleno" y suma inversor

Según indicaron, la firma incorporó recientemente a un nuevo accionista con trayectoria en el sector alimenticio. Se trata de un inversor vinculado al rubro azucarero en Tucumán, que además posee un molino harinero en Entre Ríos y una distribuidora de golosinas en Buenos Aires. La llegada de este perfil empresario forma parte de una estrategia de fortalecimiento y expansión de la compañía.

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En el plano laboral, uno de los puntos más sensibles, la fuente confirmó que la empresa logró regularizar el pago de los sueldos y resolver dificultades que se habían registrado durante el año pasado. Actualmente, la planta emplea a cerca de 290 trabajadores, consolidándose como un actor clave en la actividad económica de Albardón.