En medio de versiones cruzadas, una fuente del Ministerio de Producción aportó precisiones sobre la situación de la planta de galletitas en Albardón y llevó tranquilidad: Dilexis S.A. se encuentra “en plena actividad”, con proyectos en marcha y un esquema empresarial reconfigurado.
Albardón: aseguran que la fábrica de galletas opera "a pleno" y suma inversor
Desde Producción confirmaron que Dilexis S.A. opera con normalidad, sumó un nuevo inversor y mantiene cerca de 290 puestos de trabajo en Albardón.