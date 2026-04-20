Dos operativos, dos resultados: allanamientos, detención y secuestro
Intervenciones en Rawson y 9 de Julio permitieron recuperar elementos robados y avanzar en investigaciones por delitos contra la propiedad.
Dos procedimientos policiales realizados en distintos puntos de la provincia permitieron avanzar en causas por delitos contra la propiedad, con resultados concretos: un detenido en Rawson y la recuperación de una motocicleta robada en 9 de Julio.
El primero de los operativos se llevó a cabo en el barrio Valle Grande, en Rawson, donde efectivos de la Comisaría 35ª irrumpieron en una vivienda tras reunir información clave en el marco de una investigación por robo. Durante el allanamiento, que contó con la presencia de la ayudante fiscal María Maricel Magri, los uniformados secuestraron un televisor de 32 pulgadas, marca TCL, que había sido denunciado como sustraído.
En el mismo domicilio fue detenido un joven de 22 años, de apellido Fernández, quien quedó vinculado a la causa y a disposición de la Justicia. La investigación quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que continuará con las diligencias para esclarecer el hecho.
En paralelo, otro procedimiento arrojó resultados positivos en el departamento 9 de Julio. Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5, junto a la Unidad de Apoyo Investigativo, logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada días atrás.
El operativo se activó tras la denuncia del hecho ocurrido el 19 de abril y derivó en una serie de rastrillajes en zonas estratégicas. Finalmente, el rodado —una Motomel Serie 2 de color rojo— fue hallado oculto en un descampado sobre calle Córdoba, al sur de Villa Fiorito. La moto no tenía dominio colocado y estaba escondida entre la vegetación, en un intento de evitar su detección.
Tras el hallazgo, intervino la UFI de Delitos contra la Propiedad, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación y restituir el vehículo a su propietario.
Ambos procedimientos reflejan el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad en distintos puntos de San Juan, en un contexto donde los delitos contra la propiedad siguen bajo seguimiento judicial.