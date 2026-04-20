Dos operativos, dos resultados: allanamientos, detención y secuestro

En paralelo, otro procedimiento arrojó resultados positivos en el departamento 9 de Julio. Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5, junto a la Unidad de Apoyo Investigativo, logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada días atrás.

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El operativo se activó tras la denuncia del hecho ocurrido el 19 de abril y derivó en una serie de rastrillajes en zonas estratégicas. Finalmente, el rodado —una Motomel Serie 2 de color rojo— fue hallado oculto en un descampado sobre calle Córdoba, al sur de Villa Fiorito. La moto no tenía dominio colocado y estaba escondida entre la vegetación, en un intento de evitar su detección.

Tras el hallazgo, intervino la UFI de Delitos contra la Propiedad, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación y restituir el vehículo a su propietario.

Ambos procedimientos reflejan el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad en distintos puntos de San Juan, en un contexto donde los delitos contra la propiedad siguen bajo seguimiento judicial.