Jubilados de ANSES: el aumento confirmado para los haberes de mayo

- Jubilación mínima: $463.250,17
- Jubilación máxima: $2.646.201,22
- PUAM: $384.600,12
- PNC por invalidez o vejez: $345.275,12
- PNC para madres de siete hijos: $463.250,17
Este refuerzo de $70.000 se abona en su totalidad a los titulares que perciben la jubilación o pensión mínima, mientras que en los casos de haberes superiores el monto se reduce de forma gradual. De esta manera, el adicional se ajusta hasta llegar a un límite establecido por ANSES.
Cómo quedan la AUH y otras asignaciones en mayo
La Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $141.312,64 nominales. Se depositará mensualmente el 80% de ese monto ($113.050). El 20% restante queda retenido hasta que el titular presente la Libreta de Asignación con los controles de salud y escolaridad al día.
La AUH por Discapacidad alcanzará los $458.354, un monto superior que reconoce las necesidades específicas de este grupo. Esta prestación no tiene retención del 20% y se cobra completa cada mes.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $314.600,12 en mayo. Esta pensión está destinada a personas mayores de 65 años sin aportes suficientes para jubilarse.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez pasarán a ser de $275.275,12. Estas prestaciones cubren a personas en situación de vulnerabilidad que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación contributiva.
La Asignación por Embarazo (AUE) también llegará a $141.312,64, con el mismo esquema de pago que la AUH: 80% mensual y 20% diferido.