Construyendo Futuro: 150 líderes buscan cambiar el "chip" empresarial en Anchipurac

San Juan se posiciona esta semana como el epicentro de la sustentabilidad empresarial con la visita de Marina Arias, Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina. Su agenda, que se extiende entre el 23 y 24 de abril, está centrada en la vinculación con referentes locales para promover un modelo de negocio donde lo social y lo ambiental sean tan importantes como el rédito económico.
"La misión es acompañar a la empresa tradicional, que solo se enfoca en el lucro, para que se transforme en un agente social con el compromiso ambiental intrínseco al negocio", explicó Arias a sanjuan8.com. En ese sentido, destacó que San Juan vive un momento de gran esperanza y expectativa nacional, especialmente por el potencial de la minería como motor económico, siempre que se desarrolle bajo un plan que priorice a las personas y al planeta.
Semanas atrás, Arias inició una ronda de contactos clave que incluyó a la diputada Nancy Picón, al Ministro de Producción Gustavo Fernández y a representantes de cámaras como CASEMI y diversas empresas mineras locales. El mensaje fue unificado: el mercado actual exige sostenibilidad.
"San Juan está en un buen momento. Lo que pase en la provincia respecto a la minería es una de las formas de dinamizar la economía, pero es imprescindible entender cómo pasará esto cuidando el ambiente", afirmó la referente de Sistema B.
El consumo como "voto"
Uno de los puntos más firmes de la agenda de Arias es la concientización del comprador. Según la ejecutiva, existe una disociación entre la queja del consumidor y su conducta de compra. "El consumo es un voto. Cuando yo compro, estoy votando a una empresa. Es importante saber a quién le doy mi dinero y por qué", señaló, subrayando que hoy los sellos y certificaciones son herramientas clave para decidir de forma ética.
3° Edición de "Construyendo Futuros Sostenibles" en San Juan
El cierre de esta agenda será una jornada de gran escala destinada a empresarios y tomadores de decisiones que buscan inspirarse en modelos de éxito sustentables.
Fecha: Viernes 24 de abril.
Lugar: Centro Ambiental Anchipurac, San Juan.
Horario: De 15:30 a 19:00 hs.
Participantes: Se esperan más de 150 referentes del sector público y privado.
El evento contará con la presentación de empresas que ya aplican la sostenibilidad en sus rubros, demostrando que el cambio de mentalidad y la vocación de servicio —orientada al cuidado del otro— no solo es posible, sino necesaria para acelerar los procesos de desarrollo en el país.