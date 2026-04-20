Construyendo Futuro: 150 líderes buscan cambiar el "chip" empresarial en Anchipurac

"San Juan está en un buen momento. Lo que pase en la provincia respecto a la minería es una de las formas de dinamizar la economía, pero es imprescindible entender cómo pasará esto cuidando el ambiente", afirmó la referente de Sistema B.

El consumo como "voto"

Uno de los puntos más firmes de la agenda de Arias es la concientización del comprador. Según la ejecutiva, existe una disociación entre la queja del consumidor y su conducta de compra. "El consumo es un voto. Cuando yo compro, estoy votando a una empresa. Es importante saber a quién le doy mi dinero y por qué", señaló, subrayando que hoy los sellos y certificaciones son herramientas clave para decidir de forma ética.

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3° Edición de "Construyendo Futuros Sostenibles" en San Juan

El cierre de esta agenda será una jornada de gran escala destinada a empresarios y tomadores de decisiones que buscan inspirarse en modelos de éxito sustentables.

Fecha: Viernes 24 de abril.

Lugar: Centro Ambiental Anchipurac, San Juan.

Horario: De 15:30 a 19:00 hs.

Participantes: Se esperan más de 150 referentes del sector público y privado.

El evento contará con la presentación de empresas que ya aplican la sostenibilidad en sus rubros, demostrando que el cambio de mentalidad y la vocación de servicio —orientada al cuidado del otro— no solo es posible, sino necesaria para acelerar los procesos de desarrollo en el país.