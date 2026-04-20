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A 4 meses del accidente, Yacopini volvió a ponerse de pie y emociona con su recuperación

El piloto mendocino mostró su primera imagen de pie tras el accidente. Lleva casi cuatro meses de rehabilitación y su evolución genera expectativa.

A casi cuatro meses del grave accidente que marcó un quiebre en su vida, Juan Cruz Yacopini dio una señal concreta de avance en su recuperación y decidió compartirla públicamente. El piloto mendocino publicó en sus redes sociales su primera imagen de pie, un logro que sintetiza semanas de esfuerzo físico, tratamiento médico intensivo y acompañamiento constante.

Desde el Instituto Fleni, donde continúa internado, Yacopini difundió un mensaje en el que hizo foco en el proceso que atraviesa. “En 2 días cumplo 4 meses de mi accidente”, escribió, dejando en claro la dimensión del camino recorrido desde aquel episodio ocurrido el 19 de diciembre de 2025.

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El deportista remarcó que su evolución no es individual, sino el resultado de un trabajo conjunto. En ese sentido, agradeció a médicos, kinesiólogos, terapistas, enfermeros, camilleros, además de su familia, amigos y su pareja. “Llegar hasta acá no ha sido nada fácil”, reconoció, aunque sostuvo que mantiene una mirada optimista sobre lo que viene.

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La imagen que compartió no fue casual. Según explicó, representa “muchas horas de trabajo duro” y un resultado que lo llena de satisfacción. El posteo rápidamente se viralizó y recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo, reflejando el impacto que generó su recuperación.

El accidente que cambió su vida ocurrió en el dique El Carrizal, cuando se arrojó al agua desde una lancha en una zona de poca profundidad y golpeó su cabeza contra el fondo. Como consecuencia, sufrió un politraumatismo grave y shock medular, además de un paro cardiorrespiratorio durante su traslado, lo que obligó a maniobras de reanimación.

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Tras permanecer en estado crítico, fue estabilizado y posteriormente trasladado al Instituto Fleni, donde inició un proceso de rehabilitación neurológica intensiva. Desde entonces, su evolución ha sido progresiva, aunque con un trabajo sostenido y exigente.

El avance conocido en las últimas horas —lograr ponerse de pie— aparece como uno de los hitos más significativos desde el accidente. Mientras tanto, el piloto continúa enfocado en su recuperación, alejado de la competencia, pero con señales alentadoras que renuevan las expectativas sobre su futuro.

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