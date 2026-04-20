A 4 meses del accidente, Yacopini volvió a ponerse de pie y emociona con su recuperación

La imagen que compartió no fue casual. Según explicó, representa “muchas horas de trabajo duro” y un resultado que lo llena de satisfacción. El posteo rápidamente se viralizó y recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo, reflejando el impacto que generó su recuperación.

El accidente que cambió su vida ocurrió en el dique El Carrizal, cuando se arrojó al agua desde una lancha en una zona de poca profundidad y golpeó su cabeza contra el fondo. Como consecuencia, sufrió un politraumatismo grave y shock medular, además de un paro cardiorrespiratorio durante su traslado, lo que obligó a maniobras de reanimación.

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Tras permanecer en estado crítico, fue estabilizado y posteriormente trasladado al Instituto Fleni, donde inició un proceso de rehabilitación neurológica intensiva. Desde entonces, su evolución ha sido progresiva, aunque con un trabajo sostenido y exigente.

El avance conocido en las últimas horas —lograr ponerse de pie— aparece como uno de los hitos más significativos desde el accidente. Mientras tanto, el piloto continúa enfocado en su recuperación, alejado de la competencia, pero con señales alentadoras que renuevan las expectativas sobre su futuro.