A casi cuatro meses del grave accidente que marcó un quiebre en su vida, Juan Cruz Yacopini dio una señal concreta de avance en su recuperación y decidió compartirla públicamente. El piloto mendocino publicó en sus redes sociales su primera imagen de pie, un logro que sintetiza semanas de esfuerzo físico, tratamiento médico intensivo y acompañamiento constante.
A 4 meses del accidente, Yacopini volvió a ponerse de pie y emociona con su recuperación
El piloto mendocino mostró su primera imagen de pie tras el accidente. Lleva casi cuatro meses de rehabilitación y su evolución genera expectativa.