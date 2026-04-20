Tras cinco jornadas sin cambios, el dólar blue subió en San Juan

El movimiento marca un cambio en la tendencia reciente, que venía mostrando una calma relativa en la cotización del dólar informal en la provincia. En contraste, en la City porteña el dólar blue no presentó modificaciones y se mantuvo en $1.410 para la venta y $1.390 para la compra, evidenciando una leve brecha con los valores registrados en San Juan.

Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación también mostró una variación al alza. Cerró la jornada en $1.400 para la venta y $1.350 para la compra, con una suba del 0,70%.