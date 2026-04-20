La semana financiera arrancó con movimientos en San Juan y tuvo como protagonista al dólar blue, que registró una suba luego de varios días sin variaciones. Tras cinco jornadas consecutivas de estabilidad, la divisa paralela aumentó $10 este lunes y se ubicó en $1.440 para la venta y $1.340 para la compra en el mercado informal local.
Tras cinco jornadas sin cambios, el dólar blue subió en San Juan
La divisa paralela aumentó $10 en el inicio de la semana y se ubicó en $1.440 para la venta en la plaza local.