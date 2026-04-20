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Tras cinco jornadas sin cambios, el dólar blue subió en San Juan

La divisa paralela aumentó $10 en el inicio de la semana y se ubicó en $1.440 para la venta en la plaza local.

La semana financiera arrancó con movimientos en San Juan y tuvo como protagonista al dólar blue, que registró una suba luego de varios días sin variaciones. Tras cinco jornadas consecutivas de estabilidad, la divisa paralela aumentó $10 este lunes y se ubicó en $1.440 para la venta y $1.340 para la compra en el mercado informal local.

El movimiento marca un cambio en la tendencia reciente, que venía mostrando una calma relativa en la cotización del dólar informal en la provincia. En contraste, en la City porteña el dólar blue no presentó modificaciones y se mantuvo en $1.410 para la venta y $1.390 para la compra, evidenciando una leve brecha con los valores registrados en San Juan.

Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación también mostró una variación al alza. Cerró la jornada en $1.400 para la venta y $1.350 para la compra, con una suba del 0,70%.

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En tanto, el dólar tarjeta —utilizado para consumos en el exterior— se posicionó en $1.820 para la venta, manteniéndose como la opción más cara dentro de los distintos tipos de cambio disponibles. El comportamiento del mercado cambiario vuelve a estar bajo seguimiento, en un contexto donde cualquier variación, por mínima que sea, impacta en precios y expectativas.

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