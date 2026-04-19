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TikTok y amenazas: el Colegio de Psicólogos pidió control digital a las familias

Manifestaron su preocupación no solo por la seguridad física, sino por las consecuencias en el bienestar emocional de estudiantes y docentes.

La comunidad educativa de San Juan atravesó días de tensión tras la aparición de una serie de mensajes amenazantes, con referencias explícitas al uso de armas, en diversos establecimientos educativos de la provincia. Ante este grave contexto, el Colegio de Psicólogos de San Juan emitió un comunicado oficial en el que advierte sobre el profundo impacto que estas situaciones generan en la salud mental de estudiantes, familias y docentes.

En el texto, la institución manifiesta su "profunda preocupación" por la circulación de este tipo de conductas, que vinculan con desafíos en redes sociales, particularmente en TikTok, que promueven la difusión de notas intimidatorias.

Un llamado a la responsabilidad de los adultos

Desde el Colegio subrayaron que estas acciones "no son un juego". "Generan miedo, ansiedad, angustia e incertidumbre, afectando el clima escolar y el bienestar emocional colectivo", señala el comunicado. Además, advirtieron que la exposición reiterada a este tipo de situaciones puede tener efectos significativos, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

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La institución también apeló a la interpelación de los adultos responsables. Sugieren comprender que quienes participan de estas conductas "pueden estar atravesando dificultades emocionales, buscando pertenencia, reconocimiento o canalizando malestar de formas inadecuadas". En este sentido, instaron a abordar la problemática con absoluta seriedad y a activar los protocolos correspondientes para resguardar a toda la comunidad, aun cuando las amenazas no lleguen a concretarse.

Recomendaciones para familias y escuelas

Para finalizar, el Colegio de Psicólogos brindó pautas de acción dirigidas a los distintos sectores involucrados:

  • Solicitud a las familias: Acompañar y supervisar el uso de redes sociales, generar espacios de diálogo para que los jóvenes expresen lo que sienten y estar atentos a cambios de conducta, aislamiento, irritabilidad o angustia.

  • Solicitud a la comunidad educativa: Priorizar la contención emocional además de las medidas de seguridad, evitar la difusión de mensajes alarmistas que aumenten la ansiedad colectiva y promover espacios de escucha y acompañamiento dentro de las instituciones.

"Educar también implica cuidar la salud mental, enseñar responsabilidad digital y fortalecer los vínculos. Cuidarnos es una tarea colectiva", concluye el comunicado de la institución, llamando a la acción conjunta ante esta problemática.

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