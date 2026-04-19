TikTok y amenazas: el Colegio de Psicólogos pidió control digital a las familias

La institución también apeló a la interpelación de los adultos responsables. Sugieren comprender que quienes participan de estas conductas "pueden estar atravesando dificultades emocionales, buscando pertenencia, reconocimiento o canalizando malestar de formas inadecuadas". En este sentido, instaron a abordar la problemática con absoluta seriedad y a activar los protocolos correspondientes para resguardar a toda la comunidad, aun cuando las amenazas no lleguen a concretarse.

Recomendaciones para familias y escuelas

Para finalizar, el Colegio de Psicólogos brindó pautas de acción dirigidas a los distintos sectores involucrados:

Solicitud a las familias: Acompañar y supervisar el uso de redes sociales, generar espacios de diálogo para que los jóvenes expresen lo que sienten y estar atentos a cambios de conducta, aislamiento, irritabilidad o angustia.

Solicitud a la comunidad educativa: Priorizar la contención emocional además de las medidas de seguridad, evitar la difusión de mensajes alarmistas que aumenten la ansiedad colectiva y promover espacios de escucha y acompañamiento dentro de las instituciones.

"Educar también implica cuidar la salud mental, enseñar responsabilidad digital y fortalecer los vínculos. Cuidarnos es una tarea colectiva", concluye el comunicado de la institución, llamando a la acción conjunta ante esta problemática.