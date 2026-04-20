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Doble oro en Atletismo para San Juan en la Copa Nacional de Clubes

Julieta Molina y Maycol Coria se consagraron campeones en el CeNARD. Además, el jabalinista rompió un récord provincial vigente hace 25 años.

El atletismo sanjuanino tuvo un fin de semana destacado a nivel nacional. En la Copa Nacional de Clubes de Mayores, disputada en el CeNARD, en Buenos Aires, la delegación provincial logró dos títulos y múltiples actuaciones relevantes, consolidando su crecimiento en el escenario argentino.

Los grandes protagonistas fueron Julieta Molina y Maycol Coria, quienes se consagraron campeones argentinos en sus respectivas disciplinas. Molina se quedó con el primer puesto en los 10.000 metros de marcha, mientras que Coria dominó el lanzamiento de jabalina con una marca que, además, quedará en la historia del deporte local.

El jabalinista alcanzó los 64,04 metros y estableció un nuevo récord sanjuanino, superando una marca que se mantenía vigente desde hace 25 años. El registro anterior pertenecía a Fernando Salinas, quien en 2001 había lanzado 62,04 metros en Córdoba. El logro de Coria no solo le dio el título, sino que también lo posiciona como una de las principales referencias de la disciplina a nivel nacional.

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La competencia reunió a más de 800 atletas de todo el país y contó con una nutrida participación sanjuanina: veinte representantes del Club Atletismo San Juan y dos del club ADN Valle Fértil. En ese contexto, además de los títulos, hubo desempeños destacados en distintas pruebas de pista y campo.

Entre los resultados más relevantes, Manuel Zapata tuvo una buena actuación en velocidad, mientras que Agustín Vargas, Jeremías Lanas y Luana Gutiérrez lograron posicionarse en sus respectivas series. También se destacaron las postas masculinas 4x100 y 4x400, que finalizaron dentro del top 10, mostrando un rendimiento competitivo en pruebas colectivas.

Por su parte, desde ADN Valle Fértil, además del título de Molina, Martín Villafañe logró un cuarto puesto en los 10.000 metros, sumando otro resultado positivo para la delegación.

El desempeño general dejó un balance positivo para San Juan, que no solo sumó medallas, sino que también mostró una base sólida de atletas en distintas disciplinas, con proyección y presencia en el plano nacional.

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