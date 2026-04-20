Doble oro en Atletismo para San Juan en la Copa Nacional de Clubes

La competencia reunió a más de 800 atletas de todo el país y contó con una nutrida participación sanjuanina: veinte representantes del Club Atletismo San Juan y dos del club ADN Valle Fértil. En ese contexto, además de los títulos, hubo desempeños destacados en distintas pruebas de pista y campo.

Entre los resultados más relevantes, Manuel Zapata tuvo una buena actuación en velocidad, mientras que Agustín Vargas, Jeremías Lanas y Luana Gutiérrez lograron posicionarse en sus respectivas series. También se destacaron las postas masculinas 4x100 y 4x400, que finalizaron dentro del top 10, mostrando un rendimiento competitivo en pruebas colectivas.

Por su parte, desde ADN Valle Fértil, además del título de Molina, Martín Villafañe logró un cuarto puesto en los 10.000 metros, sumando otro resultado positivo para la delegación.

El desempeño general dejó un balance positivo para San Juan, que no solo sumó medallas, sino que también mostró una base sólida de atletas en distintas disciplinas, con proyección y presencia en el plano nacional.