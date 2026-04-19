Pronóstico: el miércoles vuelve el viento sur y el domingo baja la mínima a 5°C

El detalle día por día:

Lunes y Martes: Ambas jornadas se presentarán con condiciones idénticas. El cielo estará parcialmente nublado con una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 8°C.

Miércoles: Se prevé un ligero ascenso de la temperatura máxima, llegando a los 21°C, mientras que la mínima se mantendrá en 8°C. Para este día se espera la presencia de viento sur.

Jueves y Viernes: Serán los días más cálidos de la semana. El jueves la máxima alcanzará los 24°C y el viernes llegará al pico semanal de 25°C. En ambos casos, las mínimas rondarán los 10°C.

Sábado: Comienza un nuevo descenso térmico con una máxima de 22°C y una mínima que vuelve a caer a los 8°C, con cielo despejado.