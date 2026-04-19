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Pronóstico: el miércoles vuelve el viento sur y el domingo baja la mínima a 5°C

El pronóstico para los próximos siete días anticipa un marcado descenso de las temperaturas mínimas, que oscilarán entre los 5°C y 10°C.

Tras el ingreso del frente frío, la semana del 20 al 26 de abril se presentará con condiciones climáticas típicas de otoño en la provincia. De acuerdo al reporte meteorológico, la principal característica será la amplitud térmica, con mañanas y noches que exigirán el uso de camperas debido a las bajas temperaturas mínimas.

El detalle día por día:

  • Lunes y Martes: Ambas jornadas se presentarán con condiciones idénticas. El cielo estará parcialmente nublado con una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 8°C.

  • Miércoles: Se prevé un ligero ascenso de la temperatura máxima, llegando a los 21°C, mientras que la mínima se mantendrá en 8°C. Para este día se espera la presencia de viento sur.

  • Jueves y Viernes: Serán los días más cálidos de la semana. El jueves la máxima alcanzará los 24°C y el viernes llegará al pico semanal de 25°C. En ambos casos, las mínimas rondarán los 10°C.

  • Sábado: Comienza un nuevo descenso térmico con una máxima de 22°C y una mínima que vuelve a caer a los 8°C, con cielo despejado.

  • Domingo: El cierre de la semana será el día más frío de todo el periodo. Si bien la máxima será de 20°C, la temperatura mínima caerá hasta los 5°C, marcando un inicio de jornada riguroso.

Las autoridades y especialistas recomiendan a la población salir prevenidos con abrigo, especialmente quienes circulen en horarios matutinos o nocturnos, debido a que la sensación térmica será bastante baja durante toda la semana.

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