Tras el ingreso del frente frío, la semana del 20 al 26 de abril se presentará con condiciones climáticas típicas de otoño en la provincia. De acuerdo al reporte meteorológico, la principal característica será la amplitud térmica, con mañanas y noches que exigirán el uso de camperas debido a las bajas temperaturas mínimas.
Pronóstico: el miércoles vuelve el viento sur y el domingo baja la mínima a 5°C
El pronóstico para los próximos siete días anticipa un marcado descenso de las temperaturas mínimas, que oscilarán entre los 5°C y 10°C.