San Juan, una de las cuatro provincias que crearon empleo en enero

Mientras el resto del país sufrió la pérdida de casi 100.000 puestos de trabajo (afectando al sector privado, público y de casas particulares), San Juan sumó 1.300 nuevos empleos formales.

El mapa del empleo en Argentina

El informe revela una marcada asimetría federal, donde solo las provincias con fuerte peso en energía, minería o economías regionales pudieron amortiguar la crisis: