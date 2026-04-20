En un escenario nacional marcado por una fuerte retracción del mercado laboral, San Juan logró destacarse como una de las pocas excepciones. Según datos oficiales de la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la provincia fue una de las cuatro jurisdicciones que logró incrementar su número de trabajadores registrados durante el primer mes de este año.
San Juan, una de las cuatro provincias que crearon empleo en enero
Mientras Argentina perdió 100.000 puestos de trabajo en el inicio de 2026, San Juan generó 1.300 nuevos empleos registrados.