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San Juan, una de las cuatro provincias que crearon empleo en enero

Mientras Argentina perdió 100.000 puestos de trabajo en el inicio de 2026, San Juan generó 1.300 nuevos empleos registrados.

En un escenario nacional marcado por una fuerte retracción del mercado laboral, San Juan logró destacarse como una de las pocas excepciones. Según datos oficiales de la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la provincia fue una de las cuatro jurisdicciones que logró incrementar su número de trabajadores registrados durante el primer mes de este año.

Mientras el resto del país sufrió la pérdida de casi 100.000 puestos de trabajo (afectando al sector privado, público y de casas particulares), San Juan sumó 1.300 nuevos empleos formales.

El mapa del empleo en Argentina

El informe revela una marcada asimetría federal, donde solo las provincias con fuerte peso en energía, minería o economías regionales pudieron amortiguar la crisis:

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  • Río Negro: +3.200 empleos.

  • Neuquén: +3.000 empleos.

  • San Juan: +1.300 empleos.

  • Santiago del Estero: +500 empleos.

La minería como motor

El crecimiento sanjuanino no es casual. Los especialistas vinculan esta evolución positiva al dinamismo de la minería y sus actividades proveedoras. Este sector estratégico ha logrado sostener la actividad y la demanda de mano de obra, funcionando como un escudo ante la desaceleración económica que golpea al resto de las provincias argentinas.

El dato posiciona a San Juan con uno de los mejores comportamientos relativos en materia laboral, reafirmando la importancia de su matriz productiva para sostener el consumo y la estabilidad social en un contexto de incertidumbre nacional.

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