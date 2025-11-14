En el marco del Finance Day & TSX Roadshow realizado en Mendoza, el gobernador Marcelo Orrego volvió a reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, con quien ya había mantenido un primer encuentro días atrás. La reunión se dio en un contexto de trabajo conjunto entre Nación y provincias para fortalecer el desarrollo regional.
Orrego y Santilli avanzan en una agenda común para San Juan y la región
El gobernador se reunió con el ministro del Interior en Mendoza, en el marco del Finance Day & TSX Roadshow.