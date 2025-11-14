Orrego y Santilli avanzan en una agenda común para San Juan y la región

El mandatario sanjuanino también participó, junto a otros gobernadores, de un intercambio sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la región, especialmente en un escenario que busca promover inversiones, empleo privado y obras de infraestructura.

Santilli reafirmó su voluntad de visitar próximamente la provincia para avanzar en una agenda específica de trabajo, tal como lo había manifestado en su reunión anterior con Orrego. “Ese es el camino: diálogo, coordinación y una visión compartida que potencie lo que se hace en cada territorio”, señaló el gobernador tras el encuentro.

Orrego remarcó que la articulación entre Nación y provincias es fundamental para consolidar inversiones, generar empleo y fortalecer el desarrollo. En esa línea, aseguró que su compromiso es que San Juan tenga “la presencia, el protagonismo y la defensa que merece en cada mesa donde se define el futuro del país”.