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Orrego inauguró nuevas obras de asfalto para Angaco

El tramo habilitado será el acceso principal al nuevo Hospital Rizo Esparza. En el acto, el gobernador confirmó que se pavimentarán las calles San Juan y Aguilera con fondos provinciales.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este jueves en Angaco el acto de inauguración de la repavimentación de la calle Divisoria, una arteria clave para la conectividad y la seguridad vial que vincula directamente a los departamentos de Angaco y San Martín. Los trabajos adquieren un rol estratégico para la zona, ya que el tramo intervenido se convertirá en el acceso principal al nuevo Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza, cuyo edificio ya registra un avance de obra superior al 92%.

Durante la ceremonia, en la que estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, el intendente José Castro y autoridades de Vialidad Provincial, Orrego destacó el esfuerzo financiero de la provincia: "San Juan fue la primera provincia que reabrió la obra pública en toda la Argentina en un contexto de crisis profunda". En ese marco, el mandatario anunció el inicio inmediato de movimientos de suelo para pavimentar calle San Juan (entre Divisoria y Aguilera) y calle Aguilera (entre Nacional y San Juan), accesos fundamentales que conectan con una escuela de educación especial y diversos barrios del sector.

Detalles técnicos de la obra en calle Divisoria

Los trabajos viales se ejecutaron bajo la órbita de la Etapa 20 del Plan Provincial de Pavimentación, con recursos netamente provinciales:

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  • Extensión: Repavimentación de aproximadamente 700 metros de longitud.

  • Tramo: Desde calle De la Estación hasta calle San Juan.

  • Tareas realizadas: Reacondicionamiento de la base existente, imprimación, riego de liga, tendido de la carpeta asfáltica definitiva y señalización vial horizontal.

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