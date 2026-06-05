Orrego inauguró nuevas obras de asfalto para Angaco

Durante la ceremonia, en la que estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, el intendente José Castro y autoridades de Vialidad Provincial, Orrego destacó el esfuerzo financiero de la provincia: "San Juan fue la primera provincia que reabrió la obra pública en toda la Argentina en un contexto de crisis profunda". En ese marco, el mandatario anunció el inicio inmediato de movimientos de suelo para pavimentar calle San Juan (entre Divisoria y Aguilera) y calle Aguilera (entre Nacional y San Juan), accesos fundamentales que conectan con una escuela de educación especial y diversos barrios del sector.

Detalles técnicos de la obra en calle Divisoria

Los trabajos viales se ejecutaron bajo la órbita de la Etapa 20 del Plan Provincial de Pavimentación, con recursos netamente provinciales: