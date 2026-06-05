El gobernador Marcelo Orrego encabezó este jueves en Angaco el acto de inauguración de la repavimentación de la calle Divisoria, una arteria clave para la conectividad y la seguridad vial que vincula directamente a los departamentos de Angaco y San Martín. Los trabajos adquieren un rol estratégico para la zona, ya que el tramo intervenido se convertirá en el acceso principal al nuevo Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza, cuyo edificio ya registra un avance de obra superior al 92%.
Orrego inauguró nuevas obras de asfalto para Angaco
El tramo habilitado será el acceso principal al nuevo Hospital Rizo Esparza. En el acto, el gobernador confirmó que se pavimentarán las calles San Juan y Aguilera con fondos provinciales.