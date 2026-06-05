El último adiós al Indio: cuándo será y qué falta confirmar según su entorno

"La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber", indicaron desde la cuenta oficial.

De esta manera, la principal novedad es que la familia y los organizadores comunicarán durante las próximas horas dónde se realizará la ceremonia y a partir de qué hora podrán acercarse los fanáticos para participar de la despedida.

Además, quedó descartada la posibilidad de que el homenaje tenga lugar en Parque Leloir, donde residía el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La expectativa es enorme debido a la masiva convocatoria que históricamente generó el músico en cada una de sus presentaciones y a la conmoción que provocó su fallecimiento a los 77 años.

El Congreso quedó descartado

Mientras tanto, una de las alternativas que había tomado fuerza durante la jornada también quedó fuera de consideración. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, informó que el Congreso Nacional no será sede de la despedida tras una evaluación realizada junto al Ministerio de Seguridad.

Según explicó, el Palacio Legislativo "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".

Pese a ello, aseguró que el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para colaborar en la elección de un espacio que permita realizar una despedida acorde a la relevancia cultural del artista y garantice las condiciones de seguridad necesarias.

Por ahora, la única certeza es que el último adiós al Indio será este sábado. El lugar y la hora, dos datos esperados por millones de seguidores, serán informados oficialmente en las próximas horas.