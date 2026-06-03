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Orrego entregó audífonos y anteojos a más de 100 sanjuaninos

En el marco de políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, el Gobierno provincial entregó elementos esenciales que favorecen la inclusión, la independencia y el bienestar de los beneficiarios

El gobernador Marcelo Orrego encabezó en Casa de Gobierno la entrega de audífonos y anteojos destinados a más de 100 sanjuaninos de distintos departamentos de la provincia, una acción que busca mejorar de manera directa la calidad de vida de personas con dificultades auditivas y visuales, favoreciendo su inclusión, autonomía y desarrollo cotidiano. Acompañaron al mandatario, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero y demás autoridades provinciales.

Durante el acto se entregaron 76 audífonos a 42 beneficiarios —40 adultos y 2 niños— y 75 anteojos a 60 personas a través del programa Te Veo Bien, con una inversión provincial superior a los 48 millones de pesos. La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno de San Juan para garantizar igualdad de oportunidades y brindar respuestas concretas a necesidades que impactan directamente en la vida de las familias.

En la entrega, el gobernador Orrego dijo: El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano prioriza a la familia como núcleo social y busca estar cerca de la gente a través de políticas públicas y programas como “San Juan Cerca”, llegando a todos los rincones de la provincia. Creo en un Estado ágil y en el trabajo en equipo para resolver problemas y mejorar la vida de las personas, especialmente con acciones concretas como la entrega de insumos y audífonos. Agradezco a mi equipo y reafirmo nuestro compromiso de servir y estar siempre a disposición de los ciudadanos de San Juan”.

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Los audífonos representan mucho más que un dispositivo tecnológico. Para quienes presentan dificultades auditivas, significan la posibilidad de recuperar la comunicación con sus seres queridos, desenvolverse con mayor independencia y fortalecer su participación en la vida social, educativa y laboral.

En este marco, se entregaron 76 dispositivos con una inversión de $44.015.000, beneficiando a personas de diferentes edades y realidades, entre ellas dos niños que podrán contar con mejores herramientas para su desarrollo e integración.

Por otra parte, a través del programa Te Veo Bien, 60 sanjuaninos recibieron anteojos que les permitirán mejorar su desempeño escolar, laboral y cotidiano. La entrega demandó una inversión de $4.236.000 y alcanzó a niños, adolescentes y adultos de distintos puntos de la provincia.

La iniciativa refleja una visión de gestión centrada en las personas y en la resolución de necesidades concretas. En muchos casos, acceder a un audífono o a un par de anteojos implica recuperar autonomía, mejorar el rendimiento educativo, fortalecer las oportunidades laborales o simplemente desarrollar actividades diarias con mayor seguridad y bienestar.

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