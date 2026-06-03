Orrego entregó audífonos y anteojos a más de 100 sanjuaninos

Durante el acto se entregaron 76 audífonos a 42 beneficiarios —40 adultos y 2 niños— y 75 anteojos a 60 personas a través del programa Te Veo Bien, con una inversión provincial superior a los 48 millones de pesos. La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno de San Juan para garantizar igualdad de oportunidades y brindar respuestas concretas a necesidades que impactan directamente en la vida de las familias.

En la entrega, el gobernador Orrego dijo: El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano prioriza a la familia como núcleo social y busca estar cerca de la gente a través de políticas públicas y programas como “San Juan Cerca”, llegando a todos los rincones de la provincia. Creo en un Estado ágil y en el trabajo en equipo para resolver problemas y mejorar la vida de las personas, especialmente con acciones concretas como la entrega de insumos y audífonos. Agradezco a mi equipo y reafirmo nuestro compromiso de servir y estar siempre a disposición de los ciudadanos de San Juan”.