El gobernador Marcelo Orrego encabezó en Casa de Gobierno la entrega de audífonos y anteojos destinados a más de 100 sanjuaninos de distintos departamentos de la provincia, una acción que busca mejorar de manera directa la calidad de vida de personas con dificultades auditivas y visuales, favoreciendo su inclusión, autonomía y desarrollo cotidiano. Acompañaron al mandatario, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero y demás autoridades provinciales.
Orrego entregó audífonos y anteojos a más de 100 sanjuaninos
En el marco de políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, el Gobierno provincial entregó elementos esenciales que favorecen la inclusión, la independencia y el bienestar de los beneficiarios