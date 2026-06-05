Crecen los casos de gripe y piden retomar los hábitos de la pandemia

"Estamos observando un aumento de casos de gripe, principalmente por influenza A, que es uno de los virus respiratorios que más circula hoy tanto en San Juan como en el resto del país", señaló.

Según detalló, la curva epidemiológica comenzó a mostrar un crecimiento hace dos o tres semanas y todavía continúa en ascenso. Sin embargo, los registros son similares a los de temporadas anteriores.

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"Estamos como en el mismo parámetro. Todos los años comparamos la situación con las temporadas previas y lo que estamos viendo es lo que habitualmente ocurre durante el invierno", explicó en radio Sarmiento

Las escuelas, entre los lugares más afectados

La especialista indicó que el aumento de los contagios suele reflejarse rápidamente en las escuelas, los ámbitos laborales y las actividades deportivas, donde las ausencias comienzan a multiplicarse.

Entre las causas, mencionó factores climáticos propios de la estación y también conductas que favorecen la transmisión de los virus.

"No ventilamos porque hace frío y muchas veces dejamos de lado medidas simples como la higiene de manos", sostuvo.

En ese sentido, González consideró que muchas de las prácticas que se incorporaron durante la pandemia fueron perdiendo fuerza con el paso del tiempo.

"Son buenas costumbres y son medidas esenciales para cortar cualquier cadena de transmisión", remarcó.

La vacuna sigue siendo la principal herramienta

Desde Salud Pública insistieron en que la vacunación continúa siendo la medida más efectiva para prevenir complicaciones graves asociadas a la gripe.

La especialista aclaró que recibir la vacuna no impide necesariamente contraer la enfermedad, pero sí permite que el organismo esté preparado para enfrentar el virus y disminuir los riesgos.

Por ese motivo, reiteró la importancia de que se vacunen los grupos priorizados, entre ellos los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas, los mayores de 65 años y las personas con enfermedades crónicas o factores de riesgo.

"Estamos a tiempo de vacunarnos y evitar complicaciones graves por gripe", afirmó.

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COVID en niveles bajos

Consultada sobre la situación del COVID-19, González indicó que los casos se mantienen en niveles muy bajos en comparación con la influenza.

"Si tenemos 30 casos de influenza, quizás tenemos un caso de COVID", ejemplificó.

Un llamado a la responsabilidad social

Más allá de la vacunación, la referente de Vigilancia Epidemiológica hizo hincapié en la necesidad de recuperar hábitos preventivos que ayudan a reducir los contagios.

Lavarse las manos con frecuencia, ventilar los ambientes, cubrirse al toser o estornudar y utilizar barbijo cuando se presentan síntomas respiratorios son algunas de las recomendaciones.

Además, pidió evitar asistir a la escuela o al trabajo cuando se cursa una enfermedad respiratoria.

"La responsabilidad social también es una herramienta de prevención. Si estoy enfermo y tengo síntomas respiratorios, debo evitar exponer a otras personas", concluyó.