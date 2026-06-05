Se conoció cómo fueron las últimas horas del Indio Solari

Además de los patrulleros la ambulancia que trasladará su cuerpo, varios fanáticos se fueron acercando a la propiedad del exitoso intérprete, cuyo verdadero nombre era Carlos Alberto Solari.

Hace dos meses, el Indio había estado en boca de todos por un supuesto ACV, pero su esposa salió a desmentirlo con enojo. “La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable”, expresaron en un comunicado.

El Indio Solari, un ícono del rock nacional

Carlos Alberto Solari nació el 17 de enero de 1949. En la década del ‘50, su familia se mudó a La Plata, ciudad en la cual el “Indio” pasaría gran parte de su niñez y adolescencia, para luego conocer a Skay Beilinson y así juntos formar una de las mejores bandas del mundo: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Al ícono del rock nacional le habían diagnosticado Parkinson hace diez años. En su momento, él mismo había hecho referencia a la enfermedad con su habitual ironía.

“Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo y es verdad; Mr. Parkinson me anda pisando los talones, pero bueno, así es la vida”, pronunció el 12 de marzo de 2016. Lo hizo de manera sorpresiva frente a unos 150.000 fanáticos en el Hipódromo de Villa Aguirre, Tandil.