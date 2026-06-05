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Aclararon qué pasará con el dinero descontado por la falla en SUBE

Tras las fallas registradas el jueves, el sistema SUBE volvió a funcionar con normalidad. Ahora la Provincia gestionará posibles reintegros para los usuarios afectados.

Luego de los inconvenientes que afectaron a cientos de usuarios durante la jornada del jueves, el sistema SUBE volvió a operar con normalidad en el transporte público de pasajeros de la provincia.

La confirmación llegó de la mano del secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, quien explicó que el problema se originó por una falla técnica vinculada a las máquinas validadoras instaladas en las unidades de transporte.

Según detalló el funcionario, el error no impactó sobre la totalidad de los usuarios, sino principalmente en las tarjetas correspondientes a estudiantes universitarios y docentes, quienes tuvieron dificultades para acceder a los beneficios tarifarios habituales.

"La falla se produjo en el sistema de carga de las máquinas validadoras", indicó Molina, al tiempo que aclaró que, una vez detectado el inconveniente, se solicitó a las empresas de transporte elevar el reclamo ante Nación Servicios, organismo responsable de la plataforma SUBE.

Tras una actualización realizada cerca del mediodía del jueves, comenzó el proceso de normalización de los dispositivos instalados en los colectivos y el sistema recuperó su funcionamiento habitual.

Uno de los principales reclamos de los usuarios estuvo relacionado con los viajes que debieron abonar sin los descuentos correspondientes debido a la falla. Al respecto, Molina confirmó que la Provincia iniciará gestiones para intentar recuperar esos montos.

"Nosotros el trámite lo vamos a hacer", aseguró el funcionario al ser consultado sobre la posibilidad de reintegrar el dinero descontado de manera incorrecta.

Sin embargo, aclaró que la resolución final dependerá de Nación Servicios y del sistema SUBE. "No sé si vamos a tener el resultado de que le devuelvan a cada una de las tarjetas esa plata de ese solo viaje", reconoció.

Mientras avanzan las gestiones, desde la Secretaría de Tránsito y Transporte recomendaron a los usuarios mantener un saldo mínimo disponible en sus tarjetas para afrontar eventuales contingencias.

"Tratemos de que los chicos, por lo menos, tengan saldo para un viaje", expresó Molina, quien sostuvo que, aunque se trata de situaciones excepcionales, contar con una carga preventiva puede evitar complicaciones ante posibles inconvenientes técnicos.

Desde el área remarcaron que el sistema ya se encuentra plenamente operativo y que continuarán las gestiones para intentar obtener una respuesta favorable respecto a los reintegros solicitados.

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