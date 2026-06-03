El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió una invitación formal de la Americas Society y del Council of the Americas (AS/COA) para exponer ante inversores internacionales el plan de infraestructura de la provincia y sus requerimientos de financiamiento.
Orrego fue invitado a Nueva York para presentar el plan de infraestructura de San Juan
El gobernador recibió una carta formal del Council of the Americas y de la Americas Society. La convocatoria busca que exponga ante inversores internacionales y es clave para la estrategia provincial de financiamiento.