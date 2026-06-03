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Orrego fue invitado a Nueva York para presentar el plan de infraestructura de San Juan

El gobernador recibió una carta formal del Council of the Americas y de la Americas Society. La convocatoria busca que exponga ante inversores internacionales y es clave para la estrategia provincial de financiamiento.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió una invitación formal de la Americas Society y del Council of the Americas (AS/COA) para exponer ante inversores internacionales el plan de infraestructura de la provincia y sus requerimientos de financiamiento.

La información fue confirmada este miércoles por el Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia ante los diputados provinciales. Según detalló el funcionario, la carta de invitación llegó este martes y lleva la firma de Susan L. Segal, presidenta y directora ejecutiva de la prestigiosa institución estadounidense. La fecha del encuentro en la sede de Nueva York quedará a definir por el propio mandatario sanjuanino.

El objetivo de la presentación es que Orrego dialogue sobre su visión para el futuro del país y de la provincia ante un selecto grupo de ejecutivos del sector privado y miembros del AS/COA. Allí se plantearán detalladamente las necesidades de financiamiento que San Juan diseña para el desarrollo temprano de su infraestructura.

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Una ventana de oportunidad internacional

Desde la cartera económica explicaron que esta instancia resulta crucial en la estrategia provincial para una eventual colocación de bonos de crédito en los mercados internacionales, confirmando una importante ventana de oportunidades para San Juan.

En este contexto, el Ejecutivo reforzó el pedido a la Cámara de Diputados para que se trate con celeridad la ley presentada al respecto. El propósito de las autoridades locales es iniciar tempranamente obras que generen puestos de trabajo para los sanjuaninos y garanticen que los proyectos de inversión comprometidos cuenten con el soporte estructural necesario.

Cabe destacar que el Council of the Americas es una organización empresarial estadounidense clave para promover el libre comercio y los mercados abiertos en el hemisferio occidental. Para San Juan, participar de este espacio es vital para posicionarse globalmente y conectarse de forma directa con los principales líderes financieros, fondos de inversión y corporaciones internacionales.

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