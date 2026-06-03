Orrego fue invitado a Nueva York para presentar el plan de infraestructura de San Juan

La información fue confirmada este miércoles por el Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia ante los diputados provinciales. Según detalló el funcionario, la carta de invitación llegó este martes y lleva la firma de Susan L. Segal, presidenta y directora ejecutiva de la prestigiosa institución estadounidense. La fecha del encuentro en la sede de Nueva York quedará a definir por el propio mandatario sanjuanino.

El objetivo de la presentación es que Orrego dialogue sobre su visión para el futuro del país y de la provincia ante un selecto grupo de ejecutivos del sector privado y miembros del AS/COA. Allí se plantearán detalladamente las necesidades de financiamiento que San Juan diseña para el desarrollo temprano de su infraestructura.