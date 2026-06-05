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Mario Fernández, enviado especial de Canal 8 y sanjuan8.com al Mundial

El periodista Mario Fernández, conductor de Noticiero 8 y director de sanjuan8.com, realizará la cobertura del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

aCanal 8 y sanjuan8.com estarán presentes en la máxima cita del fútbol mundial. El periodista Mario Fernández, conductor de Noticiero 8 y director de sanjuan8.com, es el enviado especial del medio para realizar la cobertura del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La cobertura se llevará adelante en conjunto con periodistas de Mendoza, en el marco del trabajo coordinado que realizará Grupo América Interior para acercar a la audiencia todos los detalles de la competencia desde los escenarios donde se desarrollará el torneo.

En una entrevista brindada en Noticiero 8, Fernández contó que la primera etapa de la cobertura estará centrada en la participación de la Selección Argentina, que debutará el próximo 16 de junio. El periodista seguirá de cerca los encuentros correspondientes a la fase de grupos y, con la ilusión de poder acompañar el recorrido del equipo dirigido por Lionel Scaloni a medida que avance en el campeonato.

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"Será una experiencia inolvidable", expresó Fernández durante la entrevista, donde también reconoció que el trabajo demandará largas jornadas de cobertura, producción y transmisión desde distintos puntos de Estados Unidos.

Con más de 18 años de trayectoria en el periodismo deportivo, Mario Fernández afrontará uno de los mayores desafíos de su carrera profesional. La cobertura mundialista representará además un hecho destacado para los medios sanjuaninos, ya que permitirá contar con información de primera mano desde el lugar donde se desarrollará el evento deportivo más importante del planeta.

A través de Canal 8, sanjuan8.com y sus plataformas digitales, los sanjuaninos podrán seguir minuto a minuto la actualidad de la Selección Argentina, conocer el ambiente que se vive en las ciudades sede y acceder a contenidos exclusivos generados desde el Mundial.

De esta manera, el principal evento deportivo del año tendrá una mirada local, con la presencia de un periodista sanjuanino que llevará la información directamente desde los estadios, los centros de entrenamiento y los escenarios donde se escribirá una nueva página de la historia del fútbol mundial.

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