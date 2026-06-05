Mario Fernández, enviado especial de Canal 8 y sanjuan8.com al Mundial

"Será una experiencia inolvidable", expresó Fernández durante la entrevista, donde también reconoció que el trabajo demandará largas jornadas de cobertura, producción y transmisión desde distintos puntos de Estados Unidos.

Con más de 18 años de trayectoria en el periodismo deportivo, Mario Fernández afrontará uno de los mayores desafíos de su carrera profesional. La cobertura mundialista representará además un hecho destacado para los medios sanjuaninos, ya que permitirá contar con información de primera mano desde el lugar donde se desarrollará el evento deportivo más importante del planeta.

A través de Canal 8, sanjuan8.com y sus plataformas digitales, los sanjuaninos podrán seguir minuto a minuto la actualidad de la Selección Argentina, conocer el ambiente que se vive en las ciudades sede y acceder a contenidos exclusivos generados desde el Mundial.

De esta manera, el principal evento deportivo del año tendrá una mirada local, con la presencia de un periodista sanjuanino que llevará la información directamente desde los estadios, los centros de entrenamiento y los escenarios donde se escribirá una nueva página de la historia del fútbol mundial.