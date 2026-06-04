"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Orrego

Marcelo Orrego: "El San Juan del futuro agradecerá este paso que dimos hoy"

Tras la votación en Diputados, Orrego dijo: “Estoy convencido de que el San Juan del futuro va a agradecer este paso que dimos hoy, con responsabilidad, planificación y confianza en lo que viene”.

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó el proyecto de Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia de San Juan, que permitirá al Gobierno provincial acceder a financiamiento destinado exclusivamente a obras de infraestructura y gasto de capital.

Tras la votación en Diputados, Orrego dijo: “Estoy convencido de que el San Juan del futuro va a agradecer este paso que dimos hoy, con responsabilidad, planificación y confianza en lo que viene”.

Diputados aprobó el Plan Provincial de Infraestructura presentado por el Ejecutivo

Te puede interesar...

La iniciativa busca acompañar el crecimiento de la provincia mediante inversiones estratégicas y planificadas que mejoren los servicios, la conectividad y las oportunidades de desarrollo para los sanjuaninos, con reglas claras y previsibilidad en el manejo de los recursos.

La medida forma parte de una planificación de largo plazo orientada a preparar a San Juan para una nueva etapa de crecimiento económico y productivo. El objetivo es anticiparse con certeza a las demandas que surgirán en los próximos años, fortaleciendo la infraestructura necesaria para sostener la expansión de sectores clave y generar mejores condiciones para la producción, el empleo y el arraigo en cada departamento.

Los recursos estarán destinados a un amplio plan de obras que incluye viviendas, infraestructura vial, obras hidráulicas y la ampliación de redes de agua potable y saneamiento. Se trata de inversiones que buscan dar respuesta a necesidades concretas de la población y, al mismo tiempo, crear las condiciones necesarias para acompañar el desarrollo futuro de la provincia.

Gutiérrez y el megaplan de infraestructura: "El beneficio supera los costos"

En materia habitacional, el plan contempla la construcción y reactivación de barrios en distintos departamentos, además de nuevas operatorias que facilitarán el acceso de más familias a la vivienda propia. Estas acciones también tendrán un impacto directo en la generación de empleo y en el fortalecimiento de la actividad de la construcción.

Las obras viales permitirán mejorar la conectividad entre localidades, optimizar la circulación de personas y mercaderías y reducir costos logísticos, favoreciendo tanto a los ciudadanos como a los sectores productivos. Por su parte, las inversiones en infraestructura hidráulica estarán orientadas a optimizar el uso del agua, un recurso estratégico para la provincia, mediante la mejora de los sistemas de distribución y la reducción de pérdidas.

Asimismo, la ampliación de las redes de agua potable y cloacas contribuirá a mejorar la prestación de servicios esenciales y a acompañar el crecimiento de las comunidades.

Temas

Te puede interesar