Marcelo Orrego: "El San Juan del futuro agradecerá este paso que dimos hoy"

La iniciativa busca acompañar el crecimiento de la provincia mediante inversiones estratégicas y planificadas que mejoren los servicios, la conectividad y las oportunidades de desarrollo para los sanjuaninos, con reglas claras y previsibilidad en el manejo de los recursos.

La medida forma parte de una planificación de largo plazo orientada a preparar a San Juan para una nueva etapa de crecimiento económico y productivo. El objetivo es anticiparse con certeza a las demandas que surgirán en los próximos años, fortaleciendo la infraestructura necesaria para sostener la expansión de sectores clave y generar mejores condiciones para la producción, el empleo y el arraigo en cada departamento.

Los recursos estarán destinados a un amplio plan de obras que incluye viviendas, infraestructura vial, obras hidráulicas y la ampliación de redes de agua potable y saneamiento. Se trata de inversiones que buscan dar respuesta a necesidades concretas de la población y, al mismo tiempo, crear las condiciones necesarias para acompañar el desarrollo futuro de la provincia.

Gutiérrez y el megaplan de infraestructura: "El beneficio supera los costos"

En materia habitacional, el plan contempla la construcción y reactivación de barrios en distintos departamentos, además de nuevas operatorias que facilitarán el acceso de más familias a la vivienda propia. Estas acciones también tendrán un impacto directo en la generación de empleo y en el fortalecimiento de la actividad de la construcción.

Las obras viales permitirán mejorar la conectividad entre localidades, optimizar la circulación de personas y mercaderías y reducir costos logísticos, favoreciendo tanto a los ciudadanos como a los sectores productivos. Por su parte, las inversiones en infraestructura hidráulica estarán orientadas a optimizar el uso del agua, un recurso estratégico para la provincia, mediante la mejora de los sistemas de distribución y la reducción de pérdidas.

Asimismo, la ampliación de las redes de agua potable y cloacas contribuirá a mejorar la prestación de servicios esenciales y a acompañar el crecimiento de las comunidades.