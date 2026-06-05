Este viernes, poco antes de las 10:30 horas, se conoció la resolución en el último día del juicio oral y público contra Matías Olmedo. El tribunal colegiado condenó al imputado a la pena de 10 años de prisión al encontrarlo culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo y mediando violencia de género en grado de tentativa, en perjuicio de su expareja, Martina Naveda (20). El fallo no fue unánime, sino por mayoría.
Condenaron a Matías Olmedo a 10 años de prisión por intentar asesinar a su exnovia
El fallo se dictó este viernes tras culminar la recepción de pruebas por el brutal ataque ocurrido en enero de 2025 en Chimbas.