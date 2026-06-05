Condenaron a Matías Olmedo a 10 años de prisión por intentar asesinar a su exnovia

El calvario previo y el proceso judicial

A un año y medio del intento de femicidio, Martina Naveda había roto el silencio para describir el desgaste del proceso judicial y el sometimiento previo que sufrió por parte de Olmedo, caracterizado por el control absoluto y el aislamiento.

La joven relató que el agresor le revisaba el celular, controlaba su vestimenta y sus horarios laborales. Además, describió conductas de posesión destructiva, como mordeduras en el rostro que el imputado justificaba como "juegos" pero que tenían el fin de dejar marcas de propiedad. Durante las audiencias en el edificio de Tribunales, la víctima contó con el acompañamiento de la Asociación de Familias Unidas por el Femicidio y la colectiva Ni Una Menos.