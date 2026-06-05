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Condenaron a Matías Olmedo a 10 años de prisión por intentar asesinar a su exnovia

El fallo se dictó este viernes tras culminar la recepción de pruebas por el brutal ataque ocurrido en enero de 2025 en Chimbas.

Este viernes, poco antes de las 10:30 horas, se conoció la resolución en el último día del juicio oral y público contra Matías Olmedo. El tribunal colegiado condenó al imputado a la pena de 10 años de prisión al encontrarlo culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo y mediando violencia de género en grado de tentativa, en perjuicio de su expareja, Martina Naveda (20). El fallo no fue unánime, sino por mayoría.

El debate oral y público ventiló los hechos ocurridos la madrugada del 9 de enero de 2025 en un departamento del departamento de Chimbas. Según la investigación, Olmedo atacó de manera salvaje a la víctima, propinándole puñaladas, cortes y un estrangulamiento que le provocaron desfiguración de rostro y hundimiento de globo ocular. La intervención policial, alertada por el llamado de un vecino que permitió ingresar al lugar, logró rescatar a la joven inconsciente, mediando apenas 40 minutos para salvarle la vida.

Martina Naveda_Marcela Silva sanjuan8

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El calvario previo y el proceso judicial

A un año y medio del intento de femicidio, Martina Naveda había roto el silencio para describir el desgaste del proceso judicial y el sometimiento previo que sufrió por parte de Olmedo, caracterizado por el control absoluto y el aislamiento.

La joven relató que el agresor le revisaba el celular, controlaba su vestimenta y sus horarios laborales. Además, describió conductas de posesión destructiva, como mordeduras en el rostro que el imputado justificaba como "juegos" pero que tenían el fin de dejar marcas de propiedad. Durante las audiencias en el edificio de Tribunales, la víctima contó con el acompañamiento de la Asociación de Familias Unidas por el Femicidio y la colectiva Ni Una Menos.

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