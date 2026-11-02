El gobernador de San Juan confirmó que recibió una invitación de Presidencia de la Nación para participar de la recepción al Sumo Pontífice, prevista para el 8 de noviembre en el Palacio Libertad. Dijo que su intención es pedir por los sanjuaninos y por el futuro de la provincia.
Orrego viajará a Buenos Aires para participar del encuentro con el papa León XIV
El gobernador Marcelo Orrego confirmó que participará del encuentro con el papa León XIV, que se realizará el próximo domingo 8 de noviembre a las 18.30 en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.