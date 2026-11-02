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Orrego viajará a Buenos Aires para participar del encuentro con el papa León XIV

El gobernador Marcelo Orrego confirmó que participará del encuentro con el papa León XIV, que se realizará el próximo domingo 8 de noviembre a las 18.30 en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.

El gobernador de San Juan confirmó que recibió una invitación de Presidencia de la Nación para participar de la recepción al Sumo Pontífice, prevista para el 8 de noviembre en el Palacio Libertad. Dijo que su intención es pedir por los sanjuaninos y por el futuro de la provincia.

El gobernador Marcelo Orrego confirmó que participará del encuentro con el papa León XIV, que se realizará el próximo domingo 8 de noviembre a las 18.30 en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.

En rueda de prensa, el mandatario provincial contó que recibió una invitación de parte de la Presidencia de la Nación para compartir el encuentro con el Sumo Pontífice y destacó el significado personal y espiritual de la convocatoria.

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«Yo soy católico y para mí es importante», expresó Orrego. Además, señaló que, más allá de sus creencias, considera que la llegada del Papa tiene un significado profundo.

El gobernador adelantó que aprovechará la oportunidad para pedir especialmente por San Juan y sus habitantes. «El pedido sería por los sanjuaninos, por mi tierra, porque quiero que a mi provincia le vaya bien y que tenga un futuro promisorio», manifestó.

La convocatoria forma parte de la agenda oficial que se prepara para la llegada del pontífice a la Argentina. El encuentro reunirá a gobernadores de todo el país, autoridades nacionales, legisladores, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático.

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