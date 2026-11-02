Orrego viajará a Buenos Aires para participar del encuentro con el papa León XIV

«Yo soy católico y para mí es importante», expresó Orrego. Además, señaló que, más allá de sus creencias, considera que la llegada del Papa tiene un significado profundo.

El gobernador adelantó que aprovechará la oportunidad para pedir especialmente por San Juan y sus habitantes. «El pedido sería por los sanjuaninos, por mi tierra, porque quiero que a mi provincia le vaya bien y que tenga un futuro promisorio», manifestó.

La convocatoria forma parte de la agenda oficial que se prepara para la llegada del pontífice a la Argentina. El encuentro reunirá a gobernadores de todo el país, autoridades nacionales, legisladores, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático.