"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > escuela

Detuvieron a un joven cuando robaba ventiladores de una escuela en Caucete

El sospechoso fue sorprendido junto a otro sujeto cuando trasladaban los artefactos de la Escuela Andina. Su cómplice logró escapar. La Policía constató daños en una puerta y la sustracción de dos ventiladores.

Un joven de 18 años fue detenido en Caucete cuando escapaba con ventiladores que habían sido robados de la Escuela Andina. El hecho ocurrió en el establecimiento educativo ubicado en Ruta Provincial 270 y calle Colón y quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos llegaron al lugar luego de recibir el aviso de una vecina que alertó sobre un posible robo en la institución. Al arribar, encontraron a dos sujetos que trasladaban ventiladores y que intentaron escapar al advertir la presencia policial.

Uno de ellos logró darse a la fuga, mientras que el otro fue aprehendido a las 12:05. El detenido fue identificado como Díaz Páez, de 18 años.

Te puede interesar...

Posteriormente, la directora del establecimiento constató daños en la puerta de la sala de Agropecuaria y confirmó la sustracción de dos ventiladores de pared marca Everest, pertenecientes al Salón de Usos Múltiples (SUM).

La causa fue caratulada como Robo Agravado por Escalamiento y quedó a disposición de la UFI Flagrancia, mientras continúa la investigación para dar con el segundo involucrado.

Temas

Te puede interesar