Detuvieron a un joven cuando robaba ventiladores de una escuela en Caucete

Según informaron fuentes policiales, los efectivos llegaron al lugar luego de recibir el aviso de una vecina que alertó sobre un posible robo en la institución. Al arribar, encontraron a dos sujetos que trasladaban ventiladores y que intentaron escapar al advertir la presencia policial.

Uno de ellos logró darse a la fuga, mientras que el otro fue aprehendido a las 12:05. El detenido fue identificado como Díaz Páez, de 18 años.