Un joven de 18 años fue detenido en Caucete cuando escapaba con ventiladores que habían sido robados de la Escuela Andina. El hecho ocurrió en el establecimiento educativo ubicado en Ruta Provincial 270 y calle Colón y quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia.
Detuvieron a un joven cuando robaba ventiladores de una escuela en Caucete
El sospechoso fue sorprendido junto a otro sujeto cuando trasladaban los artefactos de la Escuela Andina. Su cómplice logró escapar. La Policía constató daños en una puerta y la sustracción de dos ventiladores.