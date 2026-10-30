Orrego ajustó detalles con CAF para poner en marcha la autopista de la Ruta 40 Sur

El vicepresidente del organismo añadió que “lo aprobamos el 1º de octubre, ahora estamos con todos los trámites administrativos, y va a ser una obra que les va a cambiar la calidad de vida a la gente y todas las personas que transitan esa ruta, no solamente en cuestiones de seguridad, para que no tengamos que sufrir accidentes de tránsito, sino también ayudar al sector privado a mejorar la capacidad logística”.

El financiamiento internacional gestionado alcanzará los 160.000.000 de dólares y cuenta con el visto bueno otorgado el pasado 22 de octubre por la Cámara de Diputados de San Juan. Las condiciones crediticias fijan a la provincia como prestataria y al Estado nacional como garante, estableciendo un plazo de devolución de 15 años con un período de gracia de 66 meses.

Los recursos serán destinados al denominado Programa de Conectividad para la Integración Regional de la Provincia de San Juan, permitiendo transformar en autopista la Sección I (desde el límite con Mendoza hasta Tres Esquinas en Sarmiento) y la Sección III (desde el acceso a Cochagual hasta la Calle 8 en Pocito), mientras que la sección intermedia quedará a cargo del Gobierno Nacional.

La provincia avanza en el llamado a licitación pública y los trámites correspondientes, con la meta de recibir los primeros desembolsos antes de fin de año para concretar la mejora en la conectividad y seguridad de la ruta.