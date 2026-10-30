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Orrego ajustó detalles con CAF para poner en marcha la autopista de la Ruta 40 Sur

El gobernador mantuvo un encuentro protocolar con Christian Asinelli para ajustar los detalles del crédito de 160 millones de dólares que financiará dos tramos clave de la traza vial para San Juan.

Marcelo Orrego encabezó este viernes en Casa de Gobierno una reunión protocolar con el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Christian Asinelli, con el propósito de avanzar en los detalles técnicos y administrativos del crédito internacional otorgado para la construcción de la autopista de la Ruta 40 Sur.

El mandatario provincial llevó adelante la jornada de trabajo junto al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; mientras que a Asinelli lo acompañaron los técnicos de la entidad bancaria Andrés Sarache y Tomás Salazar. El encuentro suma un impulso decisivo a esta obra vial estratégica que optimizará la infraestructura y la integración regional.

Al salir del encuentro con el gobernador, Asinelli expresó que "fue una reunión muy buena. Estamos trabajando muy bien con la provincia ya desde hace varios meses, en algo que es fundamental para la provincia, que es la Ruta 40, ruta que une Mendoza y San Juan, que tiene hoy muchos problemas desde el punto de vista de la infraestructura. La vocación del gobernador es arreglarla y, en ese sentido, gracias al aval del Gobierno Nacional, pudimos conseguir la autorización, y los técnicos de CAF han trabajado contra reloj para poder llegar en tiempo y forma".

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El vicepresidente del organismo añadió que “lo aprobamos el 1º de octubre, ahora estamos con todos los trámites administrativos, y va a ser una obra que les va a cambiar la calidad de vida a la gente y todas las personas que transitan esa ruta, no solamente en cuestiones de seguridad, para que no tengamos que sufrir accidentes de tránsito, sino también ayudar al sector privado a mejorar la capacidad logística”.

El financiamiento internacional gestionado alcanzará los 160.000.000 de dólares y cuenta con el visto bueno otorgado el pasado 22 de octubre por la Cámara de Diputados de San Juan. Las condiciones crediticias fijan a la provincia como prestataria y al Estado nacional como garante, estableciendo un plazo de devolución de 15 años con un período de gracia de 66 meses.

Los recursos serán destinados al denominado Programa de Conectividad para la Integración Regional de la Provincia de San Juan, permitiendo transformar en autopista la Sección I (desde el límite con Mendoza hasta Tres Esquinas en Sarmiento) y la Sección III (desde el acceso a Cochagual hasta la Calle 8 en Pocito), mientras que la sección intermedia quedará a cargo del Gobierno Nacional.

La provincia avanza en el llamado a licitación pública y los trámites correspondientes, con la meta de recibir los primeros desembolsos antes de fin de año para concretar la mejora en la conectividad y seguridad de la ruta.

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