Karina Milei asumió el protagonismo en una ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) realizada este jueves en Rosario, donde defendió el potencial de la minería y destacó la necesidad de integrar a las empresas argentinas a los grandes proyectos de inversión. “Esta jornada representa exactamente lo que nosotros queremos lograr: aquí tienen que ganar todos”, expresó.
Con Orrego presente, Karina Milei puso el foco en el futuro minero en Argentina
La secretaria general de la Presidencia participó de una ronda de negocios del RIGI junto a Caputo, Santilli y siete gobernadores. “Aquí tienen que ganar todos”, afirmó ante empresarios y proveedores de grandes proyectos de inversión.