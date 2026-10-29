Con Orrego presente, Karina Milei puso el foco en el futuro minero en Argentina

También planteó su expectativa sobre el futuro de esa actividad en el país. “Estoy convencido de que la minería va a ser uno de los sectores con mayor prosperidad y crecimiento en la Argentina”, afirmó.

El encuentro se desarrolló en La Fluvial, con la participación de representantes de grandes proyectos de minería, energía e infraestructura, además de cientos de pequeñas y medianas empresas. La agenda contempló más de 2.100 reuniones de negocios para vincular proveedores nacionales con las cadenas de valor de las inversiones.

Entre los gobernadores presentes estuvo Marcelo Orrego, de San Juan, junto a Maximiliano Pullaro, anfitrión del encuentro; Martín Llaryora, de Córdoba; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Carlos Sadir, de Jujuy; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos.

Por su parte, Santilli destacó la participación de unos 2.500 proveedores y vinculó las negociaciones con la generación de empleo y el desarrollo productivo. Como ejemplo de integración nacional, mencionó una empresa minera que trabaja con 413 proveedores argentinos sobre un total de 415.