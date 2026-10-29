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Con Orrego presente, Karina Milei puso el foco en el futuro minero en Argentina

La secretaria general de la Presidencia participó de una ronda de negocios del RIGI junto a Caputo, Santilli y siete gobernadores. “Aquí tienen que ganar todos”, afirmó ante empresarios y proveedores de grandes proyectos de inversión.

Karina Milei asumió el protagonismo en una ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) realizada este jueves en Rosario, donde defendió el potencial de la minería y destacó la necesidad de integrar a las empresas argentinas a los grandes proyectos de inversión. “Esta jornada representa exactamente lo que nosotros queremos lograr: aquí tienen que ganar todos”, expresó.

La secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei viajó a la ciudad santafesina para participar del encuentro organizado por el Ministerio de Economía de la Nación, junto al titular de esa cartera, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Durante su discurso, Karina Milei destacó el seguimiento que realiza del sector minero desde el inicio de la gestión. “Desde el primer día de nuestra gestión vengo acompañando de cerca al sector minero, participando de ferias internacionales, rondas de negocios y encuentros con inversores alrededor del mundo”, sostuvo.

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También planteó su expectativa sobre el futuro de esa actividad en el país. “Estoy convencido de que la minería va a ser uno de los sectores con mayor prosperidad y crecimiento en la Argentina”, afirmó.

El encuentro se desarrolló en La Fluvial, con la participación de representantes de grandes proyectos de minería, energía e infraestructura, además de cientos de pequeñas y medianas empresas. La agenda contempló más de 2.100 reuniones de negocios para vincular proveedores nacionales con las cadenas de valor de las inversiones.

Entre los gobernadores presentes estuvo Marcelo Orrego, de San Juan, junto a Maximiliano Pullaro, anfitrión del encuentro; Martín Llaryora, de Córdoba; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Carlos Sadir, de Jujuy; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos.

Por su parte, Santilli destacó la participación de unos 2.500 proveedores y vinculó las negociaciones con la generación de empleo y el desarrollo productivo. Como ejemplo de integración nacional, mencionó una empresa minera que trabaja con 413 proveedores argentinos sobre un total de 415.

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