Orrego anunció el inicio de las obras de repavimentación de la Ruta Nacional 150 en Iglesia

La Ruta Nacional 150 cumple un papel fundamental para la provincia, ya que por ella circula gran parte del tránsito pesado vinculado con la actividad minera. En ese sentido, la intervención apunta a responder a las necesidades de infraestructura que demanda el crecimiento productivo y, al mismo tiempo, mejorar la transitabilidad para los vecinos del departamento.

Orrego remarcó que el desarrollo de la minería debe estar acompañado por mejoras concretas para las comunidades donde se lleva adelante la actividad. En particular, hizo hincapié en la importancia de recuperar y poner en valor la zona urbana de Iglesia, atendiendo a las demandas de sus habitantes.

Con estas obras, el Gobierno provincial busca fortalecer una conexión vial clave para la producción y el desarrollo de San Juan, con mejoras que también tendrán impacto en la seguridad y la calidad de vida de los iglesianos.

Los trabajos incluyen:

- Repavimentación de todo el tramo.

- Ensanche de la calzada y construcción de banquinas en los sectores donde las características del camino de montaña lo permitan.

- Nuevas defensas y guardarraíles, especialmente en los sectores que hoy no cuentan con este tipo de protección.

- Nueva cartelería y señalización vertical, junto con demarcación horizontal.

Seis derivadores para ordenar el tránsito en Rodeo

Las intersecciones en construcción, todas en Rodeo, son:

- Ruta Provincial N° 430.

- Calle Paoli.

- Calle Santo Domingo Este.

En estos cruces confluyen el tránsito diario de los vecinos y la circulación vinculada a la actividad productiva. Por eso, ordenarlos es clave para que todos puedan transitar con más seguridad.

Próximamente comenzarán los trabajos en otras tres intersecciones: con las rutas provinciales N°405 y N° 418, y el cruce con Santa Lucía.