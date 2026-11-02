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Orrego anunció el inicio de las obras de repavimentación de la Ruta Nacional 150 en Iglesia

El proyecto contempla la recuperación de 22 kilómetros de pavimento entre Las Flores y Colola, además de la construcción de seis derivadores de tránsito para mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.

En las próximas semanas comenzarán las obras de repavimentación y mejoramiento del primer tramo de la Ruta Nacional 150, una vía estratégica para el desarrollo productivo y minero de San Juan, especialmente para el departamento Iglesia.

El anuncio fue realizado por el gobernador Marcelo Orrego a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia de esta intervención tanto para la actividad minera como para la vida cotidiana de cientos de familias iglesianas que utilizan esta ruta a diario.

En esta primera etapa, los trabajos contemplan la recuperación de 22 kilómetros de pavimento en el tramo comprendido entre Las Flores y Colola. Además, el proyecto incluye la construcción de seis derivadores de tránsito, tres de los cuales ya se encuentran en ejecución. Estas obras permitirán ordenar la circulación y mejorar las condiciones de seguridad vial.

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La Ruta Nacional 150 cumple un papel fundamental para la provincia, ya que por ella circula gran parte del tránsito pesado vinculado con la actividad minera. En ese sentido, la intervención apunta a responder a las necesidades de infraestructura que demanda el crecimiento productivo y, al mismo tiempo, mejorar la transitabilidad para los vecinos del departamento.

Orrego remarcó que el desarrollo de la minería debe estar acompañado por mejoras concretas para las comunidades donde se lleva adelante la actividad. En particular, hizo hincapié en la importancia de recuperar y poner en valor la zona urbana de Iglesia, atendiendo a las demandas de sus habitantes.

Con estas obras, el Gobierno provincial busca fortalecer una conexión vial clave para la producción y el desarrollo de San Juan, con mejoras que también tendrán impacto en la seguridad y la calidad de vida de los iglesianos.

Los trabajos incluyen:

- Repavimentación de todo el tramo.

- Ensanche de la calzada y construcción de banquinas en los sectores donde las características del camino de montaña lo permitan.

- Nuevas defensas y guardarraíles, especialmente en los sectores que hoy no cuentan con este tipo de protección.

- Nueva cartelería y señalización vertical, junto con demarcación horizontal.

Seis derivadores para ordenar el tránsito en Rodeo

Las intersecciones en construcción, todas en Rodeo, son:

- Ruta Provincial N° 430.

- Calle Paoli.

- Calle Santo Domingo Este.

En estos cruces confluyen el tránsito diario de los vecinos y la circulación vinculada a la actividad productiva. Por eso, ordenarlos es clave para que todos puedan transitar con más seguridad.

Próximamente comenzarán los trabajos en otras tres intersecciones: con las rutas provinciales N°405 y N° 418, y el cruce con Santa Lucía.

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