San Juan premió cinco proyectos innovadores del Concurso Innovación Startup

La integración del jurado permitió incorporar diferentes perspectivas y experiencias a la evaluación. Participaron Leonardo de la Vega, presidente de la Unión Industrial de San Juan; Francisco Pontoriero, referente del sector tecnológico y de inteligencia artificial; Eleonora Pinto, representante de CASETIC; Valentina Mana Radi, de la Cámara Minera de San Juan; y César José Forciniti, representante de CASEMI y gerente de Operaciones de Alta Tecnología Alimentaria S.A.

Los cinco ganadores son emprendimientos de base científica y/o tecnológica. Sus propuestas aplican biotecnología, software, sensores y análisis de datos a desafíos de sectores estratégicos de San Juan: minería, eficiencia hídrica, vitivinicultura, operaciones críticas y salud.

Los desafíos que abordan no son exclusivos de San Juan: el uso eficiente del agua en minería, el seguimiento ocupacional en altura, la identidad de origen de los vinos, la continuidad operativa y la gestión de clínicas también son necesidades de otros mercados. Esa demanda abre posibilidades para adaptar y escalar las soluciones, una de las principales características de su potencial startup.

Los proyectos ganadores de esta edición fueron:

VERAE: integra datos biométricos con altitud, tareas y rotación para seguir la evolución de cada trabajador minero entre controles. Busca dar continuidad al seguimiento ocupacional.

Sherlock (TeraObject): monitorea temperatura, energía y otras variables para generar alertas sobre procesos críticos. Busca anticipar fallas y reducir interrupciones, pérdidas y costos en minería, alimentos, salud y energía.

Fervere Yeasts: desarrolla levaduras regionales de Pedernal, Calingasta y Tulum, listas para usar en bodega. Ofrece un insumo local para dar identidad de origen a los vinos y reducir la dependencia de levaduras comerciales importadas, pudiendo replicar este modelo en otras regiones.

Riego Inteligente: aplica GPS y modelos predictivos para que los camiones mineros identifiquen dónde y cuándo regar cada tramo. Busca reducir el consumo de agua, gasoil y viajes frente al riego por horarios.

VitalTasks AI: centraliza agenda, cobros, obras sociales e historia clínica para clínicas privadas. Busca resolver la fragmentación de información y las demoras administrativas, con un asistente de IA para turnos.

Con esta segunda edición, el gobierno de Marcelo Orrego reafirma su apuesta por la innovación como herramienta de desarrollo económico y productivo, promoviendo la articulación entre el Estado, las empresas, las instituciones científico-tecnológicas y el sector emprendedor.