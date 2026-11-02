"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > proyectos

San Juan premió cinco proyectos innovadores del Concurso Innovación Startup

Los emprendimientos seleccionados recibirán $5 millones cada uno y accederán a un proceso de incubación personalizado, con asistencia técnica especializada para impulsar su desarrollo y crecimiento.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación realizó el Pitch Day de la segunda edición del Concurso Innovación Startup 2026. Se trata de una iniciativa destinada a promover el desarrollo de nuevos emprendimientos innovadores y fortalecer el ecosistema provincial de innovación y transferencia tecnológica.

Durante la jornada, diez proyectos preseleccionados presentaron sus propuestas ante un jurado integrado por referentes de distintos ámbitos de la provincia, vinculados con la industria, la minería, la tecnología y el sector empresarial. Luego de las exposiciones y de la evaluación de las propuestas, fueron seleccionados cinco proyectos ganadores, que recibirán un reconocimiento económico de $5 millones cada uno, además de un proceso de incubación personalizado y asistencia técnica especializada.

El evento contó con la presencia del secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán von Euw; y el director de Transferencia e Innovación, Carlos Gallardo, junto a los integrantes del jurado, representantes institucionales, emprendedores y miembros de los equipos participantes.

Te puede interesar...

La integración del jurado permitió incorporar diferentes perspectivas y experiencias a la evaluación. Participaron Leonardo de la Vega, presidente de la Unión Industrial de San Juan; Francisco Pontoriero, referente del sector tecnológico y de inteligencia artificial; Eleonora Pinto, representante de CASETIC; Valentina Mana Radi, de la Cámara Minera de San Juan; y César José Forciniti, representante de CASEMI y gerente de Operaciones de Alta Tecnología Alimentaria S.A.

Los cinco ganadores son emprendimientos de base científica y/o tecnológica. Sus propuestas aplican biotecnología, software, sensores y análisis de datos a desafíos de sectores estratégicos de San Juan: minería, eficiencia hídrica, vitivinicultura, operaciones críticas y salud.

Los desafíos que abordan no son exclusivos de San Juan: el uso eficiente del agua en minería, el seguimiento ocupacional en altura, la identidad de origen de los vinos, la continuidad operativa y la gestión de clínicas también son necesidades de otros mercados. Esa demanda abre posibilidades para adaptar y escalar las soluciones, una de las principales características de su potencial startup.

Los proyectos ganadores de esta edición fueron:

VERAE: integra datos biométricos con altitud, tareas y rotación para seguir la evolución de cada trabajador minero entre controles. Busca dar continuidad al seguimiento ocupacional.

Sherlock (TeraObject): monitorea temperatura, energía y otras variables para generar alertas sobre procesos críticos. Busca anticipar fallas y reducir interrupciones, pérdidas y costos en minería, alimentos, salud y energía.

Fervere Yeasts: desarrolla levaduras regionales de Pedernal, Calingasta y Tulum, listas para usar en bodega. Ofrece un insumo local para dar identidad de origen a los vinos y reducir la dependencia de levaduras comerciales importadas, pudiendo replicar este modelo en otras regiones.

Riego Inteligente: aplica GPS y modelos predictivos para que los camiones mineros identifiquen dónde y cuándo regar cada tramo. Busca reducir el consumo de agua, gasoil y viajes frente al riego por horarios.

VitalTasks AI: centraliza agenda, cobros, obras sociales e historia clínica para clínicas privadas. Busca resolver la fragmentación de información y las demoras administrativas, con un asistente de IA para turnos.

Con esta segunda edición, el gobierno de Marcelo Orrego reafirma su apuesta por la innovación como herramienta de desarrollo económico y productivo, promoviendo la articulación entre el Estado, las empresas, las instituciones científico-tecnológicas y el sector emprendedor.

Temas

Te puede interesar